Celine представил новую фитнес-коллекцию — впечатляющие цены

Спортивный инвентарь. Фото: Freepik

Celine снова доказывает: спорт может быть не только об упражнениях, но и об эстетике на уровне модного показа. Они выпустили лимитированную коллекцию, которая сделает ваши тренировки похожими на арт-перформанс. Это не просто вещи для фитнеса, это — элитные объекты желания, которые хочется фотографировать, показывать друзьям и просто держать в гостиной, потому что выглядят они лучше, чем половина декора в доме.

С новой коллекцией от Celine можно ознакомиться на их сайте.

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Гантели по 2 кг

Они явно не для того, чтобы пилиться в углу. Сталь в дуэте с фирменным холстом Triomphe в оригинальном цвете — почти ювелирное украшение. Гантели из телячьей кожи в оттенке карамели тоже дарят ощущение роскоши при каждом подъеме руки.

Цена — 2600 долларов за пару.

Модные гантели. Фото: Celine

Гиря 4,5 кг

Обтянутая телячьей кожей светлого оттенка, стоит она 3250 долларов. И да, ее хочется осторожно поставить на полочку, а не бросать после подхода.

Гиря. Фото: Celine

Скакалка выглядит так, будто ее похитили из капсульной коллекции гоночной команды Формулы-1. Алюминий и ручки в кожаной отделке — и вы уже не просто делаете кардио, а будто тренируетесь перед фотосессией для глянца. Цена — 1100 долларов.

Скакалка. Фото: Celine

Браслеты-утяжелители — минимализм, который можно носить и в зале, и на прогулку. Они напоминают стильный аксессуар, а не как что-то, что добавляет веса. Цена: 820 долларов. И это уже не про спорт, а про вкус.

Браслеты-утяжелители. Фото: Celine

Бутылка для воды со стальным корпусом и принтом Triomphe — 540 долларов. Ее не прячут в сумку, ее носят как часть образа.

Бутылка для воды. Фото: Celine

Блок для йоги из натуральной пробки с фирменным принтом — 205 долларов. Устойчивый, легкий и красивый настолько, что хочется поставить на него кофе и снять сториз.

Йога-блок. Фото: Celine

Коврик для йоги за 1150 долларов — из той же серии: нежная текстура, принт, который задает стиль еще до начала разминки. На нем и асана выглядит лучше.

Коврик для йоги. Фото: Celine

Эта коллекция — для тех, кто считает, что занятия спортом не могут быть вне моды. Для тех, кто хочет, чтобы все вокруг — даже гантели — было безупречно стильным. Это не просто оборудование, это манифест. Спорт, который выглядит дорого. И звучит, как Celine.

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