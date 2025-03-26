Celine представив нову фітнес-колекцію — ціни, що вражають

Спортивний інвентар. Фото: Freepik

Celine знову доводить: спорт може бути не лише про вправи, а й про естетику на рівні модного показу. Вони випустили лімітовану колекцію, яка зробить ваші тренування схожими на арт-перформанс. Це не просто речі для фітнесу, це — елітні об’єкти бажання, які хочеться фотографувати, показувати друзям і просто тримати у вітальні, бо вони мають кращий вигляд, ніж половина декору в домі.

З новою колекцією від Celine можна ознайомитись на їхньому сайті.

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Гантелі по 2 кг

Вони явно не для того, щоб пилитись у кутку. Сталь у дуеті з фірмовим холстом Triomphe в оригінальному кольорі — майже ювелірна прикраса. Гантелі із телячої шкіри у відтінку карамелі теж дарують відчуття розкоші при кожному підйомі руки.

Ціна — 2600 доларів за пару.

Модні гантелі. Фото: Celine

Гиря 4,5 кг

Обтягнута телячою шкірою світлого відтінку, коштує вона 3250 доларів. І так, її хочеться обережно поставити на поличку, а не кидати після підходу.

Гиря. Фото: Celine

Скакалка має такий вигляд, ніби її викрали з капсульної колекції гоночної команди Формули-1. Алюміній і ручки в шкіряній обробці — і ви вже не просто робите кардіо, а ніби тренуєтесь перед фотосесією для глянцю. Ціна — 1100 доларів.

Скакалка. Фото: Celine

Браслети-обважнювачі — мінімалізм, який можна носити і в залі, і на прогулянку. Вони нагадують стильний аксесуар, а не як щось, що додає ваги. Ціна: 820 доларів. І це вже не про спорт, а про смак.

Браслети-обважнювачі. Фото: Celine

Пляшка для води зі сталевим корпусом і принтом Triomphe — 540 доларів. Її не ховають у сумку, її носять як частину образу.

Пляшка для води. Фото: Celine

Блок для йоги із натуральної пробки з фірмовим принтом — 205 доларів. Стійкий, легкий і красивий настільки, що хочеться поставити на нього каву й зняти сторіз.

Йога-блок. Фото: Celine

Килимок для йоги за 1150 доларів — із тієї ж серії: ніжна текстура, принт, який задає стиль ще до початку розминки. На ньому й асана має кращий вигляд.

Килимок для йоги. Фото: Celine

Ця колекція — для тих, хто вважає, що заняття спортом не можуть бути поза модою. Для тих, хто хоче, щоб усе навколо — навіть гантелі — було бездоганно стильним. Це не просто обладнання, це маніфест. Спорт, який має дорогий вигляд. І звучить, як Celine.

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