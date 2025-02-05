Сумка з ременем 2025 — стильний аксесуар, який носять зірки

Стильна сумка. Фото: Freepik

Оригінальна сумка Birkin від Hermès — не просто аксесуар, а справжня легенда у світі моди. Ще в 1980-х її створив Жан-Луї Дюма, і з того часу вона стала головним символом розкоші. Для багатьох ця сумка – мрія, яку не так просто здійснити. Тому у 2025 році навіть найвідданіші шанувальники Hermès починають дивитися в бік нових альтернатив.

Про це пише Vogue.

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Зараз у тренді сумки з великими ремінцями, які відсилають до культового дизайну Birkin. Prada, Miu Miu, Saint Laurent та інші бренди представили свої варіації, зробивши цей стиль ультрамодним. Наприклад, Том Форд додав схожий ремінець до класичної сумки-шопера, а Moschino перетворив його на жарт, зробивши величезний декоративний елемент.

Нара Сміт з сумкою Miu Miu. Фото: Vogue

Зірки теж підхопили цей тренд. Дуа Ліпа, Кейт Мосс, Гейлі Бібер — всі вони дедалі частіше з’являються з новими моделями, залишаючи Birkin у шафі. Ельза Госк, хоча й має чималу колекцію Hermès, тепер носить Le Cambon 40 від Manu Atelier. Це турецький бренд, який вистрілив завдяки своїм сумкам із характерними ремінцями. Їхню продукцію носять Тейлор Свіфт, принцеса Уельська та Зої Дойч.

Що цікаво, тренд дійшов навіть до мас-маркету. У 2024 році Walmart запустив свою версію культової сумки, яку в інтернеті жартома прозвали Wirkin. Її розкупили миттєво! А бренд Tibi зробив колаборацію з LL Bean, додавши до їхньої простої текстильної сумки чоловічий ремінь — і ціна аксесуара злетіла в 10 разів.

Кеті Голмс з сумкою Manu Atelier. Фото: Vogue

Сумки з ремінцями заполонили й люксові магазини. Bloomingdale’s відзначає бум на моделі, схожі на Birkin, але більш доступні. Наприклад, DeMellier New York Tote стала справжнім хітом завдяки поєднанню елегантності та практичності.

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