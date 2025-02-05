Сумка с ремнем 2025 — стильный аксессуар, который носят звезды

Стильная сумка. Фото: Freepik

Оригинальная сумка Birkin от Hermès — не просто аксессуар, а настоящая легенда в мире моды. Еще в 1980-х ее создал Жан-Луи Дюма, и с тех пор она стала главным символом роскоши. Для многих эта сумка — мечта, которую не так просто осуществить. Поэтому в 2025 году даже самые преданные поклонники Hermès начинают смотреть в сторону новых альтернатив.

Об этом пишет Vogue.

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Сейчас в тренде сумки с большими ремешками, которые отсылают к культовому дизайну Birkin. Prada, Miu Miu, Saint Laurent и другие бренды представили свои вариации, сделав этот стиль ультрамодным. Например, Том Форд добавил похожий ремешок к классической сумке-шопперу, а Moschino превратил его в шутку, сделав огромный декоративный элемент.

Нара Смит с сумкой Miu Miu. Фото: Vogue

Звезды тоже подхватили этот тренд. Дуа Липа, Кейт Мосс, Хейли Бибер — они все чаще появляются с новыми моделями, оставляя Birkin в шкафу. Эльза Хоск, хотя и имеет немалую коллекцию Hermès, теперь носит Le Cambon 40 от Manu Atelier. Это турецкий бренд, который выстрелил благодаря своим сумкам с характерными ремешками. Их продукцию носят Тейлор Свифт, принцесса Уэльская и Зои Дойч.

Что интересно, тренд дошел даже до масс-маркета. В 2024 году Walmart запустил свою версию культовой сумки, которую в интернете в шутку прозвали Wirkin. Ее раскупили мгновенно! А бренд Tibi сделал коллаборацию с LL Bean, добавив к их простой текстильной сумке мужской ремень — и цена аксессуара взлетела в 10 раз.

Кэти Холмс с сумкой Manu Atelier Фото: Vogue

Сумки с ремешками заполонили и люксовые магазины. Bloomingdale's отмечает бум на модели, похожие на Birkin, но более доступные. Например, DeMellier New York Tote стала настоящим хитом благодаря сочетанию элегантности и практичности.

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