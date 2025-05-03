Готовые луки на конец весны — минимум усилий, максимум эффекта

Финал весны со стилем — образы, что привлекают внимание
С приходом весны даже самые любимые вещи вдруг кажутся скучными. Хочется обновления, новых красок и вдохновения. Природа просыпается и вместе с ней появляется желание изменить что-то и в себе, начиная с гардероба. Плюс двадцать на термометре — самое время разобрать шкаф, убрать теплые свитера и освободить место для чего-то легкого, игривого и по-весеннему стильного.
В WHOWHATWEAR поделились простыми, но очень эффектными идеями для весенних образов, которые точно вас вдохновят.
Идеальные весенние образы на каждый день
Майка и брюки
Это классика, которая не подводит. Выберите белую или цветную майку и добавьте брюки с высокой посадкой. Чтобы добавить трендовых ноток — обратите внимание на мешковатые модели или варианты с потертостями.
Жакет
Даже самое простое платье или джинсы с майкой он превращает в продуманный образ. В этом сезоне актуальны оттенки молочного, зеленого, розового, голубого. Не бойтесь цвета — весной это работает на вас.
Платье в белом стиле
Легкое, струящееся, с тонкими бретелями. Носите с кедами или мюлями, добавляйте жакет и вот вам образ для прогулки, свидания или даже офиса.
Льняной комплект
Шорты и рубашка, брюки и топ, комбинезон — не так важно, главное именно материал. Лен выглядит дорого и носится легко. Плюс, телу комфортно даже в самые теплые дни.
Соломенная сумка и jelly-балетки
Да, эти двое снова на стиле. Сумка добавляет образу легкости, а jelly-обувь — нотку детства и трендовости. Они невероятно удобные, так что не удивляйтесь, если вы будете носить их каждый день.
Попробуйте примерить на себя хотя бы один из этих образов и увидите, как изменится ваше настроение. Весна — это лучший момент, чтобы обновить не только гардероб, но и отношение к себе. Вы этого заслуживаете.
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