Готовые луки на конец весны — минимум усилий, максимум эффекта

Стильная девушка. Фото: Freepik

С приходом весны даже самые любимые вещи вдруг кажутся скучными. Хочется обновления, новых красок и вдохновения. Природа просыпается и вместе с ней появляется желание изменить что-то и в себе, начиная с гардероба. Плюс двадцать на термометре — самое время разобрать шкаф, убрать теплые свитера и освободить место для чего-то легкого, игривого и по-весеннему стильного.

В WHOWHATWEAR поделились простыми, но очень эффектными идеями для весенних образов, которые точно вас вдохновят.

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Майка и брюки

Это классика, которая не подводит. Выберите белую или цветную майку и добавьте брюки с высокой посадкой. Чтобы добавить трендовых ноток — обратите внимание на мешковатые модели или варианты с потертостями.

Майка и брюки. Фото из Instagram

Жакет

Даже самое простое платье или джинсы с майкой он превращает в продуманный образ. В этом сезоне актуальны оттенки молочного, зеленого, розового, голубого. Не бойтесь цвета — весной это работает на вас.

Молочный жакет в образе. Фото из Instagram

Платье в белом стиле

Легкое, струящееся, с тонкими бретелями. Носите с кедами или мюлями, добавляйте жакет и вот вам образ для прогулки, свидания или даже офиса.

Платье в молочном оттенке. Фото из Instagram

Льняной комплект

Шорты и рубашка, брюки и топ, комбинезон — не так важно, главное именно материал. Лен выглядит дорого и носится легко. Плюс, телу комфортно даже в самые теплые дни.

Льняной комплект. Фото из Instagram

Соломенная сумка и jelly-балетки

Да, эти двое снова на стиле. Сумка добавляет образу легкости, а jelly-обувь — нотку детства и трендовости. Они невероятно удобные, так что не удивляйтесь, если вы будете носить их каждый день.

Соломенная сумка. Фото из Instagram

Попробуйте примерить на себя хотя бы один из этих образов и увидите, как изменится ваше настроение. Весна — это лучший момент, чтобы обновить не только гардероб, но и отношение к себе. Вы этого заслуживаете.

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