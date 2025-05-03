Готові луки на кінець весни — мінімум зусиль, максимум ефекту

Стильна дівчина. Фото: Freepik

З приходом весни навіть найулюбленіші речі раптом здаються нудними. Хочеться оновлення, нових фарб і натхнення. Природа прокидається і разом з нею з’являється бажання змінити щось і в собі, починаючи з гардероба. Плюс двадцять на термометрі — саме час розібрати шафу, прибрати теплі светри й звільнити місце для чогось легкого, грайливого й по-весняному стильного.

У WHOWHATWEAR поділилися простими, але дуже ефектними ідеями для весняних образів, які точно вас надихнуть.

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Майка та штани

Це класика, яка не підводить. Виберіть білу або кольорову майку й додайте штани з високою посадкою. Щоб додати трендових ноток — зверніть увагу на мішкуваті моделі або варіанти з потертостями.

Майка та штани. Фото з Instagram

Жакет

Навіть найпростішу сукню або джинси з майкою він перетворює на продуманий образ. Цього сезону актуальні відтінки молочного, зеленого, рожевого, блакитного. Не бійтеся кольору — навесні це працює на вас.

Молочний жакет в образі. Фото з Instagram

Сукня

Легка, струмлива, з тонкими бретелями. Носіть з кедами або мюлями, додавайте жакет і от вам образ для прогулянки, побачення чи навіть офісу.

Сукня в молочному відтінку. Фото з Instagram

Лляний комплект

Шорти й сорочка, штани й топ, комбінезон — не так важливо, головне саме матеріал. Льон має дорогий вигляд й носиться легко. Плюс, тілу комфортно навіть у найтепліші дні.

Лляний комплект. Фото з Instagram

Солом’яна сумка та jelly-балетки

Так, ці двоє знову на стилі. Сумка додає образу легкості, а jelly-взуття — нотку дитинства й трендовості. Вони неймовірно зручні, тож не дивуйтеся, якщо ви будете носити їх щодня.

Солом’яна сумка. Фото з Instagram

Спробуйте приміряти на себе хоча б один із цих образів і побачите, як зміниться ваш настрій. Весна — це найкращий момент, щоб оновити не тільки гардероб, а й ставлення до себе. Ви цього заслуговуєте.

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