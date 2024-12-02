Праздничный образ 2025 — подходит ли черный для новогодней ночи

Девушка в черном платье. Фото: Freepik

Новый год уже близок, и самое время подумать, в чем встречать этот праздник. 2025-й - год Зеленой Деревянной Змеи, и многие колеблются, уместно ли выбрать черный для праздничного образа.

Сайт Новини.LIVE даст советы по этому поводу.

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Мнения астрологов разнятся. Одни говорят, что черный может разгневать символ года, ведь это не совсем "теплый" цвет для Змеи. Другие же считают, что черный символизирует мудрость и выдержку, точно подходящие к характеру символа 2025 года.

Девушка в коротком черном платье. Фото с Instagram

Черный цвет — это всегда классика. Но для праздничного настроения важно придать ему яркость и роскошь. Платья или костюмы из бархата, кружева или шелка — идеальный выбор. Также будут прекрасно смотреться черные вещи с блестками или блестящими элементами.

Чем дополнить образ

Чтобы черный не выглядел слишком строгим, можно добавить яркие аксессуары: цветные сумочки, туфли или украшения. Массивные серьги или колье придадут элегантности, а красная помада станет ярким акцентом, что подчеркнет вашу женственность.

Черное платье можно дополнить цветной сумкой. Фото с Instagram

Если платье не ваш вариант, обратите внимание на другие стильные идеи:

юбка с блузой;

брюки с корсетом;

брючный костюм;

комбинезон.

Брючный костюм в черном цвете. Фото с Instagram

Черный цвет легко адаптируется под разные форматы.

Интересный образ в черном цвете. Фото с Instagram

В конце концов, выбирайте то, в чем чувствуете себя комфортно. Черный цвет всегда выглядит элегантно, но если сомневаетесь, добавьте праздничные детали, которые сделают ваш образ по-настоящему неотразимым.

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