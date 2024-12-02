Святковий образ 2025 — чи підходить чорний для новорічної ночі

Чорне вбрання на Новий рік — тренд чи невдалий вибір
Новий рік вже близько, і саме час подумати, у чому зустрічати це свято. 2025-й — рік Зеленої Дерев'яної Змії, і багато хто вагається, чи доречно обрати чорний для святкового образу.
Сайт Новини.LIVE дасть поради з цього приводу.
Чорний колір на Новий рік: можна чи ні
Думки астрологів різняться. Одні кажуть, що чорний може розгнівати символ року, адже це не зовсім "теплий" колір для Змії. Інші ж вважають, що чорний символізує мудрість і витримку, які точно пасують до характеру символу 2025 року.
Чорний колір — це завжди класика. Але для святкового настрою важливо додати йому яскравості та розкоші. Сукні або костюми з оксамиту, мережива чи шовку — ідеальний вибір. Також чудово виглядатимуть чорні речі з лелітками чи блискучими елементами.
Чим доповнити образ
Щоб чорний не виглядав занадто строгим, можна додати яскраві аксесуари: кольорові сумочки, туфлі чи прикраси. Масивні сережки або кольє додадуть елегантності, а червона помада стане яскравим акцентом, що підкреслить вашу жіночність.
Якщо сукня — не ваш варіант, зверніть увагу на інші стильні ідеї:
- спідниця з блузою;
- штани з корсетом;
- брючний костюм;
- комбінезон.
Чорний колір легко адаптується під різні формати.
Зрештою, обирайте те, у чому почуваєтесь комфортно. Чорний колір завжди виглядає елегантно, але якщо сумніваєтесь, додайте святкові деталі, які зроблять ваш образ по-справжньому чарівним.
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