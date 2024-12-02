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Чорне вбрання на Новий рік — тренд чи невдалий вибір

2 грудня 2024 15:02
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Святковий образ 2025 — чи підходить чорний для новорічної ночі
Дівчина в чорній сукні. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Новий рік вже близько, і саме час подумати, у чому зустрічати це свято. 2025-й — рік Зеленої Дерев'яної Змії, і багато хто вагається, чи доречно обрати чорний для святкового образу.

Сайт Новини.LIVE дасть поради з цього приводу.

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Думки астрологів різняться. Одні кажуть, що чорний може розгнівати символ року, адже це не зовсім "теплий" колір для Змії. Інші ж вважають, що чорний символізує мудрість і витримку, які точно пасують до характеру символу 2025 року.

Чорне вбрання на Новий рік — тренд чи невдалий вибір - фото 1
Дівчина в короткій чорній сукні. Фото з Instagram

Чорний колір — це завжди класика. Але для святкового настрою важливо додати йому яскравості та розкоші. Сукні або костюми з оксамиту, мережива чи шовку — ідеальний вибір. Також чудово виглядатимуть чорні речі з лелітками чи блискучими елементами.

Чим доповнити образ

Щоб чорний не виглядав занадто строгим, можна додати яскраві аксесуари: кольорові сумочки, туфлі чи прикраси. Масивні сережки або кольє додадуть елегантності, а червона помада стане яскравим акцентом, що підкреслить вашу жіночність.

Чорне вбрання на Новий рік — тренд чи невдалий вибір - фото 2
Чорну сукню можна доповнити кольоровою сумкою. Фото з Instagram 

Якщо сукня — не ваш варіант, зверніть увагу на інші стильні ідеї:

  • спідниця з блузою;
  • штани з корсетом;
  • брючний костюм;
  • комбінезон.
Чорне вбрання на Новий рік — тренд чи невдалий вибір - фото 3
Брючний костюм в чорному кольорі. Фото з Instagram

Чорний колір легко адаптується під різні формати.

Чорне вбрання на Новий рік — тренд чи невдалий вибір - фото 4
Цікавий образ в чорному кольорі. Фото з Instagram

Зрештою, обирайте те, у чому почуваєтесь комфортно. Чорний колір завжди виглядає елегантно, але якщо сумніваєтесь, додайте святкові деталі, які зроблять ваш образ по-справжньому чарівним.

Раніше ми писали про те, чого не варто вдягати на Новий рік, щоб не розгнівати Зелену сім'ю.

Також ми повідомляли, які кольори в одязі варто обрати на Новий рік.

мода Новий рік сукня стиль колір

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