Святковий образ 2025 — чи підходить чорний для новорічної ночі

Дівчина в чорній сукні. Фото: Freepik

Новий рік вже близько, і саме час подумати, у чому зустрічати це свято. 2025-й — рік Зеленої Дерев'яної Змії, і багато хто вагається, чи доречно обрати чорний для святкового образу.

Сайт Новини.LIVE дасть поради з цього приводу.

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Думки астрологів різняться. Одні кажуть, що чорний може розгнівати символ року, адже це не зовсім "теплий" колір для Змії. Інші ж вважають, що чорний символізує мудрість і витримку, які точно пасують до характеру символу 2025 року.

Дівчина в короткій чорній сукні. Фото з Instagram

Чорний колір — це завжди класика. Але для святкового настрою важливо додати йому яскравості та розкоші. Сукні або костюми з оксамиту, мережива чи шовку — ідеальний вибір. Також чудово виглядатимуть чорні речі з лелітками чи блискучими елементами.

Чим доповнити образ

Щоб чорний не виглядав занадто строгим, можна додати яскраві аксесуари: кольорові сумочки, туфлі чи прикраси. Масивні сережки або кольє додадуть елегантності, а червона помада стане яскравим акцентом, що підкреслить вашу жіночність.

Чорну сукню можна доповнити кольоровою сумкою. Фото з Instagram

Якщо сукня — не ваш варіант, зверніть увагу на інші стильні ідеї:

спідниця з блузою;

штани з корсетом;

брючний костюм;

комбінезон.

Брючний костюм в чорному кольорі. Фото з Instagram

Чорний колір легко адаптується під різні формати.

Цікавий образ в чорному кольорі. Фото з Instagram

Зрештою, обирайте те, у чому почуваєтесь комфортно. Чорний колір завжди виглядає елегантно, але якщо сумніваєтесь, додайте святкові деталі, які зроблять ваш образ по-справжньому чарівним.

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