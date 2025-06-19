Стрижка в день рождения — хорошая идея или есть риск навлечь беду

Стоит ли стричь волосы в день рождения — что говорят приметы
День рождения — особый день, когда хочется выглядеть наилучшим образом. Мы заранее выбираем наряд, тщательно подбираем макияж, и, конечно, хочется иметь хорошую прическу. Но вот стоит ли идти к парикмахеру именно в этот день?
Ответ на этот вопрос дало издание Ukr.Media.
Популярная примета о стрижке волос
Есть одна давняя примета, которая предостерегает: стричь волосы в день рождения — не лучшая идея. Говорят, что в этот момент судьба особенно щедра к имениннику, а вместе с волосами можно ненароком "обрезать" свою удачу, энергию или даже здоровье на год вперед.
Впрочем, совсем пренебрегать прической не стоит. Просто лучше сделать это заранее — в день, который астрологи и народные наблюдения считают благоприятным. И здесь все зависит от того, на какой день недели пришлось ваше рождение.
Вот как не ошибиться:
- Понедельник: лучше всего записаться к мастеру на четверг, пятницу или субботу. А вот воскресенье лучше обойти стороной — день неблагоприятный.
- Вторник: не стоит идти к парикмахеру в пятницу. Лучше выбрать четверг или выходные.
- Среда: идеальный вариант — суббота. Не советуют выбирать четверг, остальные дни — нейтральные.
- Четверг: смело планируйте поход в салон на понедельник или пятницу. Среда не ваш вариант.
- Пятница: подходят понедельник, четверг или суббота, но в свой день рождения точно не стригите — примета сулит неудачи.
- Суббота: прическу лучше делать в среду или пятницу, а воскресенье обходите стороной — говорят, могут пойти дела наперекосяк.
- Воскресенье: лучше всего отправляться в салон во вторник или четверг. А вот понедельник может "обнулить" энергию, поэтому лучше воздержаться.
Но добавим, что это лишь советы, а не обязательные правила. Однако многие верят в силу примет и отмечают, что соблюдение таких мелочей действительно помогает сохранять гармонию и удачу. Кто знает — возможно, именно удачный день для стрижки станет хорошим началом чего-то очень счастливого в вашей жизни.
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