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Главная Мода Стоит ли стричь волосы в день рождения — что говорят приметы

Стоит ли стричь волосы в день рождения — что говорят приметы

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 10:38
Стрижка в день рождения — хорошая идея или есть риск навлечь беду
Стрижка. Фото: Freepik
Ключові моменти Популярная примета о стрижке волос

День рождения — особый день, когда хочется выглядеть наилучшим образом. Мы заранее выбираем наряд, тщательно подбираем макияж, и, конечно, хочется иметь хорошую прическу. Но вот стоит ли идти к парикмахеру именно в этот день?

Ответ на этот вопрос дало издание Ukr.Media.

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Популярная примета о стрижке волос

Есть одна давняя примета, которая предостерегает: стричь волосы в день рождения — не лучшая идея. Говорят, что в этот момент судьба особенно щедра к имениннику, а вместе с волосами можно ненароком "обрезать" свою удачу, энергию или даже здоровье на год вперед.

Впрочем, совсем пренебрегать прической не стоит. Просто лучше сделать это заранее — в день, который астрологи и народные наблюдения считают благоприятным. И здесь все зависит от того, на какой день недели пришлось ваше рождение.

Зачіску варто робити в певні дні
Девушка пришла на стрижку. Фото: Freepik

Вот как не ошибиться:

  • Понедельник: лучше всего записаться к мастеру на четверг, пятницу или субботу. А вот воскресенье лучше обойти стороной — день неблагоприятный.
  • Вторник: не стоит идти к парикмахеру в пятницу. Лучше выбрать четверг или выходные.
  • Среда: идеальный вариант — суббота. Не советуют выбирать четверг, остальные дни — нейтральные.
  • Четверг: смело планируйте поход в салон на понедельник или пятницу. Среда не ваш вариант.
  • Пятница: подходят понедельник, четверг или суббота, но в свой день рождения точно не стригите — примета сулит неудачи.
  • Суббота: прическу лучше делать в среду или пятницу, а воскресенье обходите стороной — говорят, могут пойти дела наперекосяк.
  • Воскресенье: лучше всего отправляться в салон во вторник или четверг. А вот понедельник может "обнулить" энергию, поэтому лучше воздержаться.

Но добавим, что это лишь советы, а не обязательные правила. Однако многие верят в силу примет и отмечают, что соблюдение таких мелочей действительно помогает сохранять гармонию и удачу. Кто знает — возможно, именно удачный день для стрижки станет хорошим началом чего-то очень счастливого в вашей жизни.

Ранее мы писали о том, что трихологи объяснили, стоит ли часто мыть волосы.

Также мы сообщали, какой шампунь нужен нашим волосам на лето.

приметы мода стрижки стиль день рождения
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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