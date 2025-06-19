Стрижка у день народження — гарна ідея чи є ризик накликати біду

Стрижка. Фото: Freepik

День народження — особливий день, коли хочеться мати найкращий вигляд. Ми заздалегідь обираємо вбрання, ретельно підбираємо макіяж, і, звісно, хочеться мати гарну зачіску. Але от чи варто йти до перукаря саме в цей день?

Відповідь на це питання дало видання Ukr.Media.

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Популярна прикмета про стрижку волосся

Є одна давня прикмета, яка застерігає: стригти волосся в день народження — не найкраща ідея. Кажуть, що в цей момент доля особливо щедра до іменинника, а разом із волоссям можна ненароком "обрізати" свою удачу, енергію або навіть здоров’я на рік уперед.

Втім, зовсім нехтувати зачіскою не варто. Просто краще зробити це заздалегідь — у день, який астрологи та народні спостереження вважають сприятливим. І тут усе залежить від того, на який день тижня припало ваше народження.

Дівчина прийшла на стрижку. Фото: Freepik

Ось як не помилитися:

Понеділок : найкраще записатися до майстра на четвер, п’ятницю або суботу. А от неділю краще оминути — день несприятливий.

: найкраще записатися до майстра на четвер, п’ятницю або суботу. А от неділю краще оминути — день несприятливий. Вівторок : не варто йти до перукаря в п’ятницю. Краще обрати четвер або вихідні.

: не варто йти до перукаря в п’ятницю. Краще обрати четвер або вихідні. Середа : ідеальний варіант — субота. Не радять обирати четвер, інші дні — нейтральні.

: ідеальний варіант — субота. Не радять обирати четвер, інші дні — нейтральні. Четвер : сміливо плануйте похід до салону на понеділок чи п’ятницю. Середа не ваш варіант.

: сміливо плануйте похід до салону на понеділок чи п’ятницю. Середа не ваш варіант. П’ятниця : підходять понеділок, четвер або субота, але у свій день народження точно не стрижіть — прикмета обіцяє невдачі.

: підходять понеділок, четвер або субота, але у свій день народження точно не стрижіть — прикмета обіцяє невдачі. Субота : зачіску краще робити в середу або п’ятницю, а неділю оминайте — кажуть, можуть піти справи шкереберть.

: зачіску краще робити в середу або п’ятницю, а неділю оминайте — кажуть, можуть піти справи шкереберть. Неділя: найкраще вирушати в салон у вівторок або четвер. А от понеділок може "обнулити" енергію, тож краще утриматися.

Але додамо, що це лише поради, а не обов’язкові правила. Проте чимало людей вірять у силу прикмет і відзначають, що дотримання таких дрібниць справді допомагає зберігати гармонію й вдачу. Хто знає — можливо, саме вдалий день для стрижки стане гарним початком чогось дуже щасливого у вашому житті.

Раніше ми писали про те, що трихологи пояснили, чи варто часто мити волосся.

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