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Головна Мода Чи варто стригти волосся у день народження — що кажуть прикмети

Чи варто стригти волосся у день народження — що кажуть прикмети

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 10:38
Стрижка у день народження — гарна ідея чи є ризик накликати біду
Стрижка. Фото: Freepik
Ключові моменти Популярна прикмета про стрижку волосся

День народження — особливий день, коли хочеться мати найкращий вигляд. Ми заздалегідь обираємо вбрання, ретельно підбираємо макіяж, і, звісно, хочеться мати гарну зачіску. Але от чи варто йти до перукаря саме в цей день?

Відповідь на це питання дало видання Ukr.Media.

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Популярна прикмета про стрижку волосся

Є одна давня прикмета, яка застерігає: стригти волосся в день народження — не найкраща ідея. Кажуть, що в цей момент доля особливо щедра до іменинника, а разом із волоссям можна ненароком "обрізати" свою удачу, енергію або навіть здоров’я на рік уперед.

Втім, зовсім нехтувати зачіскою не варто. Просто краще зробити це заздалегідь — у день, який астрологи та народні спостереження вважають сприятливим. І тут усе залежить від того, на який день тижня припало ваше народження. 

Зачіску варто робити в певні дні
Дівчина прийшла на стрижку. Фото: Freepik

Ось як не помилитися:

  • Понеділок: найкраще записатися до майстра на четвер, п’ятницю або суботу. А от неділю краще оминути — день несприятливий.
  • Вівторок: не варто йти до перукаря в п’ятницю. Краще обрати четвер або вихідні.
  • Середа: ідеальний варіант — субота. Не радять обирати четвер, інші дні — нейтральні.
  • Четвер: сміливо плануйте похід до салону на понеділок чи п’ятницю. Середа не ваш варіант.
  • П’ятниця: підходять понеділок, четвер або субота, але у свій день народження точно не стрижіть — прикмета обіцяє невдачі.
  • Субота: зачіску краще робити в середу або п’ятницю, а неділю оминайте — кажуть, можуть піти справи шкереберть.
  • Неділя: найкраще вирушати в салон у вівторок або четвер. А от понеділок може "обнулити" енергію, тож краще утриматися.

Але додамо, що це лише поради, а не обов’язкові правила. Проте чимало людей вірять у силу прикмет і відзначають, що дотримання таких дрібниць справді допомагає зберігати гармонію й вдачу. Хто знає — можливо, саме вдалий день для стрижки стане гарним початком чогось дуже щасливого у вашому житті.

Раніше ми писали про те, що трихологи пояснили, чи варто часто мити волосся.

Також ми повідомляли, який шампунь потрібен нашому волоссю на літо.

прикмети мода стрижки стиль день народження
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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