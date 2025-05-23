Кроссовки, что меняют игру — без всякого намека на ретро

Девушки в кроссовках. Фото: Freepik

Лето 2025 диктует свои правила и на этот раз на первый план выходит настоящий комфорт. Массивные кроссовки возвращаются в игру, но не те, что тяжелые и неуклюжие, а новое поколение — стильное, удобное и функциональное. Тренд на ретро остается, но все больше людей понимает: классные кроссовки — это те, в которых хочется пройти и сто тысяч шагов, и сделать фото в зеркале.

О них написало издание Vogue.

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Asics Gel-Quantum Kinetic

Если вам нужны кроссовки, которые выглядят модно, но при этом не убивают ноги — это оно. Asics снова в центре внимания, особенно модель Gel-Quantum Kinetic. Они объемные, с броским дизайном и подходят практически ко всему — от льняных брюк до романтического платья. А главное в них реально удобно. Их носят и звезды, и стилисты, и те, кто просто хочет не уставать после долгой прогулки.

Asics Gel-Quantum Kinetic. Фото: Vogue

Nike Air Max Muse

Серебристые кроссовки, которые за последние месяцы стали звездами streetstyle-хроник. Air Max Muse — это тот редкий случай, когда футуризм и практичность встретились в идеальном балансе. Они легкие, амортизированные и при этом выглядят очень актуально. Прекрасно подходят для офисных образов, путешествий и даже вечерних луков. Идеальны для тех, кто хочет, чтобы удобно — но и фотогенично.

Nike Air Max Muse. фото: Vogue

Autry Medalist Low

А вот и достойная замена всем этим немного приевшимся Samba. Autry — это не просто кроссовки, это стильный намек на ретро, но без банальщины. Модель Medalist Low — объемная, с винтажными нотками, но не выглядит массивно.

Autry Medalist Low. Фото: Vogue

Идеальный вариант для тех, кто любит выглядеть оригинально, но не хочет жертвовать удобством. В Европе они еще не стали массовыми — так что если хотите что-то "не как у всех", берите сейчас.

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