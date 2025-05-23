Кросівки, що змінюють гру — без жодного натяку на ретро

Дівчата в кросівках. Фото: Freepik

Літо 2025 диктує свої правила і цього разу на перший план виходить справжній комфорт. Масивні кросівки повертаються в гру, але не ті, що важкі й незграбні, а нове покоління — стильне, зручне й функціональне. Тренд на ретро залишається, та все більше людей розуміє: класні кросівки — це ті, в яких хочеться пройти і сто тисяч кроків, і зробити фото у дзеркалі.

Про них написало видання Vogue.

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Asics Gel-Quantum Kinetic

Якщо вам потрібні кросівки, які мають модний вигляд, але при цьому не вбивають ноги — це воно. Asics знову у центрі уваги, особливо модель Gel-Quantum Kinetic. Вони об’ємні, з помітним дизайном і підходять практично до всього — від лляних штанів до романтичної сукні. А головне в них реально зручно. Їх носять і зірки, і стилісти, і ті, хто просто хоче не втомлюватися після довгої прогулянки.

Asics Gel-Quantum Kinetic. Фото: Vogue

Nike Air Max Muse

Сріблясті кросівки, які за останні місяці стали зірками streetstyle-хронік. Air Max Muse — це той рідкісний випадок, коли футуризм і практичність зустрілися в ідеальному балансі. Вони легкі, амортизовані і при цьому мають дуже актуальний вигляд. Чудово підходять для офісних образів, подорожей і навіть вечірніх луків. Ідеальні для тих, хто хоче, щоби зручно — але й фотогенічно.

Nike Air Max Muse. Фото: Vogue

Autry Medalist Low

А ось і гідна заміна усім цим Samba, які трохи приїлися. Autry — це не просто кросівки, це стильний натяк на ретро, але без банальщини. Модель Medalist Low — об’ємна, з вінтажними нотками, але не має масивний вигляд.

Autry Medalist Low. Фото: Vogue

Ідеальний варіант для тих, хто любить мати оригінальний вигляд, але не хоче жертвувати зручністю. У Європі вони ще не стали масовими — тож якщо хочете щось "не як у всіх", беріть зараз.

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