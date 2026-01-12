Модный костюм 2026 — стильная инвестиция в универсальный образ

Женщина в костюме. Фото: freepik

Сегодня, когда мода переживает сложный период, покупатели все чаще думают не о быстрых трендах, а о вещах, которые будут служить долго. Одним из таких предметов гардероба является серый брючный костюм — его можно носить и на работу, и на важные события.

В своей статье Новини.LIVE расскажет, как выбрать и носить его так, чтобы он оставался актуальным и через несколько сезонов.

Серый брючный костюм — как выбрать и с чем носить

Начнем с пиджака. Силуэт выбирайте сами: сегодня в моде и прямые, "мужские" варианты, и жакеты, которые подчеркивают форму тела. Обращайте внимание лишь на то, чтобы пиджак соответствовал вашему стилю и задачам, которые вы ставите перед комплектом.

Серый пиджак. Фото из Instagram

Брюки тоже имеют значение. Самый простой и универсальный вариант — широкие палаццо, которые можно носить отдельно или вместе с жакетом. Но можно экспериментировать с фасонами: ретро-клеш, объемные брюки-бочки, узкие скинни или классические прямые брюки. Серые оттенки — от светлого до графитового — подходят для любого образа, не требуют сложных сочетаний.

Серый костюм. Фото из Instagram

Если нужно создать строгий образ с таким костюмом, то выбирайте черную обувь, минималистичную сумку и простые украшения. Чтобы добавить легкости и повседневности своему образу, сочетайте жакет с кроссовками, необычной сумкой или футболкой с рисунком. Такой подход позволяет делать костюм разным, не меняя его базовой структуры.

