Головна Мода Брючний костюм 2026 — головний тренд для сучасного гардеробу

Брючний костюм 2026 — головний тренд для сучасного гардеробу

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 18:47
Модний костюм 2026 — стильна інвестиція в універсальний образ
Жінка в костюмі. Фото: freepik

Сьогодні, коли мода переживає складний період, покупці все частіше думають не про швидкі тренди, а про речі, які будуть служити довго. Одним із таких предметів гардероба є сірий брючний костюм — його можна носити і на роботу, і на важливі події.

У своїй статті Новини.LIVE розповість, як вибрати та носити його так, щоб він залишався актуальним і через кілька сезонів.

Читайте також:

Сірий брючний костюм — як вибрати і з чим носити

Почнімо з піджака. Силует обирайте самі: сьогодні в моді і прямі, "чоловічі" варіанти, і жакети, які підкреслюють форму тіла. Звертайте увагу лише на те, щоб піджак відповідав вашому стилю і завданням, які ви ставите перед комплектом.

Брючний костюм якого кольору найбільш універсальний
Сірий піджак. Фото з Instagram

Брюки теж мають значення. Найпростіший і універсальний варіант — широкі палаццо, які можна носити окремо або разом із жакетом. Але можна експериментувати з фасонами: ретро-кльош, об’ємні брюки-бочки, вузькі скинні чи класичні прямі штани. Сірі відтінки — від світлого до графітового — підходять для будь-якого образу, не вимагають складних поєднань.

Сірий брючний костюм в тренді
Сірий костюм. Фото з Instagram

Якщо потрібно створити строгий образ з таким костюмом, то вибирайте чорне взуття, мінімалістичну сумку і прості прикраси. Щоб додати легкості і повсякденності своєму образу, поєднуйте жакет із кросівками, незвичайною сумкою або футболкою з малюнком. Такий підхід дозволяє робити костюм різним, не змінюючи його базової структури.

Раніше ми писали про те, які теплі речі точно знадобляться взимку. В них ви точно не замерзнете.

Також ми повідомляли, які помилки в гардеробі жінки часто допускають. Річ в тім, що вони можуть зіпсувати зовнішній вигляд фігури.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
