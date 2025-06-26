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Главная Мода Борода меняет жизнь — три причины носить ее с гордостью

Борода меняет жизнь — три причины носить ее с гордостью

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 09:19
Зачем современному мужчине борода — не только для красоты, но и здоровья
Мужчина с красивой бородой. Фото: Freepik
Ключові моменти Неочевидные причины того, для чего мужчине борода

Еще десять-пятнадцать лет назад мужчины с утра спешили к зеркалу, чтобы побриться "в ноль". Гладкая кожа без щетины считалась эталоном ухода. А теперь все наоборот: борода — это не просто норма, а настоящий тренд. Она появляется и в офисах, и на улицах, и даже на красных дорожках.

Новини.LIVE рассказал подробнее о том, почему же все больше мужчин решают не бриться, а отращивать бороду.

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Неочевидные причины того, для чего мужчине борода

Защита от солнца — как ваш личный щит

Мало кто задумывается, но борода — это не только эстетика, а еще и практическая защита. Волосы на лице задерживают до 95% ультрафиолетовых лучей. Это означает меньше шансов получить вредное воздействие солнца, а значит — ниже риск развития меланомы. К тому же кожа под бородой стареет медленнее: меньше морщин, меньше сухости, потому что она не так страдает от солнечных лучей. Настоящий природный SPF.

Все більше чоловіків носять бороду
Ухоженная борода у мужчины. Фото: Freepik

Женщинам это нравится и очень

Сколько бы мы ни говорили о "главное — внутренний мир", внешность все равно имеет значение. А борода это как вишенка на торте. Она добавляет мужественности, брутальности и даже какой-то загадочности. Не зря в списках "самых сексуальных мужчин" — Брэд Питт, Джаред Лето, Джейсон Стэтхэм — и все с бородой или хотя бы щетиной. Этот образ работает на отлично. Мужчины с бородой выглядят увереннее, сильнее и взрослее. И, кажется, именно это привлекает женщин.

Жінки в захваті від чоловічої бороди
Брэд Питт. Фото: Кадр из видео

Меньше аллергий и болезней

Да, серьезно. Волосы на лице — это еще и фильтр, который задерживает пыль, микрочастицы, бактерии и аллергены. Они не попадают в нос или рот, а оседают на бороде. Если правильно за ней ухаживать — мыть, увлажнять, пользоваться специальными средствами — она станет вашим щитом. Но не забывайте: нечесаная, грязная борода — это уже не защита, а угроза. Ухоженная борода — как чистый свитер: греет и не вредит.

Ранее мы писали о том, какая укладка в стиле 60-х из Франции сейчас модная и у нас.

Также мы сообщали, при каких обстоятельствах волосы могут быстро жирнеть.

мода тренды красота стиль мужчины
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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