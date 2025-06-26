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Головна Мода Борода змінює життя — три причини носити її з гордістю

Борода змінює життя — три причини носити її з гордістю

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Дата публікації: 26 червня 2025 09:19
Навіщо сучасному чоловікові борода — не тільки для краси, але і здоровʼя
Чоловік з гарною бородою. Фото: Freepik
Ключові моменти Неочевидні причини того, для чого чоловіку борода

Ще десять-п’ятнадцять років тому чоловіки з ранку поспішали до дзеркала, щоб поголитися "в нуль". Гладка шкіра без щетини вважалася еталоном догляду. А тепер усе навпаки: борода — це не просто норма, а справжній тренд. Вона з’являється і в офісах, і на вулицях, і навіть на червоних доріжках.

Новини.LIVE розповів детальніше про те, чому ж усе більше чоловіків вирішують не голитися, а відрощувати бороду.

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Неочевидні причини того, для чого чоловіку борода

Захист від сонця — як ваш особистий щит

Мало хто замислюється, але борода — це не тільки естетика, а ще й практичний захист. Волосся на обличчі затримує до 95% ультрафіолетових променів. Це означає менше шансів отримати шкідливий вплив сонця, а отже — нижчий ризик розвитку меланоми. До того ж шкіра під бородою старіє повільніше: менше зморшок, менше сухості, бо вона не так страждає від сонячних променів. Справжній природний SPF.

Все більше чоловіків носять бороду
Доглянута борода в чоловіка. Фото: Freepik

Жінкам це подобається і дуже

Хоч би скільки ми говорили про "головне — внутрішній світ", зовнішність все одно має значення. А борода це як вишенька на торті. Вона додає мужності, брутальності і навіть якоїсь загадковості. Не дарма в списках "найсексуальніших чоловіків" — Бред Пітт, Джаред Лето, Джейсон Стетхем — і всі з бородою або хоча б щетиною. Цей образ працює на відмінно. Чоловіки з бородою мають впевненіший, сильніший і доросліший вигляд. І, здається, саме це приваблює жінок.

Жінки в захваті від чоловічої бороди
Бред Пітт. Фото: Кадр з відео

Менше алергій і хвороб

Так, серйозно. Волосся на обличчі — це ще й фільтр, який затримує пил, мікрочастинки, бактерії й алергени. Вони не потрапляють у ніс чи рот, а осідають на бороді. Якщо правильно за нею доглядати — мити, зволожувати, користуватися спеціальними засобами — вона стане вашим щитом. Але не забувайте: нечесана, брудна борода — це вже не захист, а загроза. Доглянута борода — як чистий светр: гріє і не шкодить.

Раніше ми писали про те, яка укладка в стилі 60-х з Франції зараз модна і у нас.

Також ми повідомляли, за яких обставин волосся може швидко жирніти.

мода тренди краса стиль чоловіки
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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