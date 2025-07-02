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Главная Мода Белые вещи на лето — всегда точный и элегантный выбор

Белые вещи на лето — всегда точный и элегантный выбор

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 18:09
Идеи образов в белом цвете на лето — базовые и эффектные луки
Девушка в белом образе. Фото: Freepik

Как только на улице теплеет, а солнце становится немного наглее — сразу тянет сменить гардероб на что-то свежее и легкое. И здесь белый однозначно вне конкуренции. Это больше не про цвет даже, а про ощущения. Надела что-то белое и будто стала чище внутри, будто мозг проветрился, а мысли стали светлее.

Новини.LIVE расскажет, какие белые вещи стоит приобрести на лето.

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Универсальные образы в белом цвете на лето

Белый всегда выглядит дороже, чем есть на самом деле. Даже самая простая белая футболка или льняная рубашка могут сделать образ утонченным. А если еще добавить белые брюки, шорты или легкое платье, то будете напоминать героиню стритстайла из Парижа. В таком виде даже обычный поход за кофе будет казаться для вас приятной прогулкой.

Образ, в якому не соромно вийти за каву
Стильный образ с белыми шортами. Фото из Instagram

Самое приятное в белом — его универсальность. Не хочется сразу надевать все белое? Не страшно. Этот цвет дружит буквально со всем: с черным — классика, с ярким, с пастельным. Белый — как чистый холст, который подстраивается под любое настроение.

Біла сукня на літо - ідеальний вибір
Белое платье. Фото из Instagram

Но если вы хотите выглядеть по-настоящему стильно — попробуйте total white. Полностью белый лук — это как маленький отпуск в образе. Белый костюм, платье, рубашка с шортами или юбкой — в любом из этих образов вы будете излучать легкость и уверенность.

Білий костюм має завжди благородний вигляд
Белый костюм. Фото из Instagram

Главное не забывайте о тканях. Лен, хлопок, вискоза — это лучший выбор. Фактурность, свободный крой, маленькие детали — вот что делает белый не скучным, а изысканным. Ну и не переживайте, если что-то немного помнется — это же лето, позвольте себе немножко небрежности.

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мода тренды вещи стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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