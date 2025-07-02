Ідеї образів у білому кольорі на літо — базові та ефектні луки

Білі речі на літо — завжди влучний і елегантний вибір
Щойно на вулиці теплішає, а сонце стає трохи нахабнішим — одразу тягне змінити гардероб на щось свіже й легке. І тут білий однозначно поза конкуренцією. Це більше не про колір навіть, а про відчуття. Одягнула щось біле і ніби стала чистішою всередині, ніби мозок провітрився, а думки посвітлішали.
Новини.LIVE розповість, які білі речі варто придбати на літо.
Універсальні образи в білому кольорі на літо
Білий завжди має дорожчий вигляд, ніж є насправді. Навіть найпростіша біла футболка чи лляна сорочка можуть зробити образ витонченим. А якщо ще додати білі штани, шорти або легку сукню, то будете нагадувати героїню стрітстайлу з Парижа. В такому вигляді навіть звичайний похід за кавою буде здаватись для вас приємною прогулянкою.
Найприємніше в білому — його універсальність. Не хочеться одразу одягати все біле? Не страшно. Цей колір дружить буквально з усім: із чорним — класика, з яскравим, із пастельним. Білий — як чисте полотно, яке підлаштовується під будь-який настрій.
Але якщо ви хочете мати по-справжньому стильний вигляд – спробуйте total white. Повністю білий лук — це як маленька відпустка в образі. Білий костюм, плаття, сорочка з шортами або спідницею — в будь-якому з цих образів ви будете випромінювати легкість і впевненість.
Головне не забувайте про тканини. Льон, бавовна, віскоза — це найкращий вибір. Фактурність, вільний крій, маленькі деталі — ось що робить білий не нудним, а вишуканим. Ну і не переймайтеся, якщо щось трохи помнеться — це ж літо, дозвольте собі трішки недбалості.
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