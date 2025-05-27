Туфли на каблуке, которые можно носить весь день — тренд 2025 года

Туфли. Фото: Freepik

В 2025-м модная офисная обувная революция официально состоялась. Никто уже не гоняется за 12-сантиметровыми шпильками. Вместо них изящные, удобные и немного ностальгические модели, которые еще совсем недавно казались "бабушкиными". Но сегодня именно они — главные звезды офисного гардероба.

В Vogue назвали три пары, которые будут в топе этим летом.

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Туфли на маленьком каблуке с заостренным носком

Это идеальный пример того, как сдержанность становится синонимом шика. Такие туфли имеют невысокий каблук (чуть больше, чем у балеток), аккуратный носок и выглядят очень изысканно. Их можно носить хоть каждый день — нога не устает, и выглядит стильно.

Самые модные — с легким блеском, металлическим акцентом или тонким ремешком. Подходят ко всему: деловому костюму, юбке-карандаш или даже обычным джинсам.

Туфли с заостренным носком. Фото: Vogue

Слингбэки на широком каблуке

Это классика, которая не стареет, а наоборот — свежее с каждым сезоном. Слингбэки — это туфли с открытой пяткой и удобным каблуком, чаще всего широким и невысоким. В 2025-м они настоящий офисный мастхэв. Носить их можно с чем угодно: костюмы с юбками, платья-футляры, кюлоты или брючные комплекты.

Элегантнее всего смотрятся модели в светлых цветах — молочном, песочном, бежевом. Если хочется немного смелости, то выбирайте слингбэки с квадратным носком или в цвете металлик.

Слингбэки на широком каблуке. Фото: Vogue

Туфли с Т-образным ремешком (Salomé)

Эти туфли будто перенесены из ретрофильма, но в современном прочтении. Они имеют тонкий Т-образный ремешок через подъем стопы, закрытый носок и низенький каблук. Главная фишка — удобство и акцент на щиколотку.

Туфли с Т-образным ремешком. Фото: Vogue

Такая обувь находка для тех, кто ценит женственность без чрезмерной вычурности. Их легко сочетать с юбками миди, легкими платьями, даже с офисными шортами или капри. Очень актуальны модели из мягкой кожи в цветах топленого молока, светлой карамели или пастельной гаммы.

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