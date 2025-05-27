Туфлі на підборах, які можна носити весь день — тренд 2025 року

Туфлі. Фото: Freepik

У 2025-му модна офісна взуттєва революція офіційно відбулася. Ніхто вже не ганяється за 12-сантиметровими шпильками. Замість них витончені, зручні й трохи ностальгійні моделі, які ще зовсім недавно здавались "бабусиними". Та сьогодні саме вони — головні зірки офісного гардероба.

У Vogue назвали три пари, які будуть у топі цього літа.

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Туфлі на маленьких підборах із загостреним носком

Це ідеальний приклад того, як стриманість стає синонімом шику. Такі туфлі мають невисокий каблук (трохи більше, ніж у балеток), акуратний носок і мають дуже вишуканий вигляд. Їх можна носити хоч щодня — нога не втомлюється, і має стильний вигляд.

Наймодніші — з легким блиском, металевим акцентом або тонким ремінцем. Підходять до всього: ділового костюма, спідниці-олівця чи навіть звичайних джинсів.

Туфлі із загостреним носком. Фото: Vogue

Слінгбеки на широкому підборі

Це класика, яка не старіє, а навпаки — з кожним сезоном все свіжіша. Слінгбеки — це туфлі з відкритою п’ятою та зручним каблуком, найчастіше широким і невисоким. У 2025-му вони справжній офісний мастхев. Носити їх можна з чим завгодно: костюми зі спідницями, сукні-футляри, кюлоти або брючні комплекти.

Найелегантніше виглядають моделі у світлих кольорах — молочному, пісочному, бежевому. Якщо хочеться трохи сміливості, то обирайте слінгбеки з квадратним носком або у кольорі металік.

Слінгбеки на широкому підборі. Фото: Vogue

Туфлі з Т-подібним ремінцем (Salomé)

Ці туфлі ніби перенесені з ретрофільму, але в сучасному прочитанні. Вони мають тонкий Т-подібний ремінець через підйом стопи, закритий носок і низенький підбор. Головна фішка — зручність і акцент на щиколотку.

Туфлі з Т-подібним ремінцем. Фото: Vogue

Таке взуття знахідка для тих, хто цінує жіночність без надмірної химерності. Їх легко поєднати зі спідницями міді, легкими сукнями, навіть з офісними шортами чи капрі. Дуже актуальні моделі з м’якої шкіри у кольорах топленого молока, світлої карамелі чи пастельної гами.

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