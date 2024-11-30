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Ароматы, которые старят — каких духов лучше избегать

30 ноября 2024 09:30
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Какие ароматы духов старят женщин.
Парфюмерия. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Духи — важный элемент образа, но не каждый аромат подходит для создания современного и молодежного стиля. Эксперт Элизабет Косич объяснила, каких запахов лучше избегать, чтобы не "прибавить" себе несколько лишних лет.

Об этом сообщает сайт Best Life.

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Какие ароматы следует выбирать осторожно

  • Гвоздика. Запах этого цветка ассоциируется со старомодными духами. Если вы хотите выглядеть современно, лучше избегать таких нот в своем аромате.
  • Роза. Традиционные "розовые" запахи, особенно с нотами глицериновой воды, напоминают старые времена. Они часто ассоциируются с воспоминаниями о бабушкиных духах.
  • Древесные ароматы. Такие запахи обычно подходят для женщин с опытом, придавая нотку элегантности. Но если вы хотите игривого образа, выбирайте более легкие и свежие ноты.
  • Мускус. Хотя этот аромат придает шарму, он часто воспринимается как слишком тяжелый и может визуально "состарить".
Старающие ароматы — какие духи лучше избегать - фото 1
Женщина наносит парфюм на кожу. Фото: Pixabay

Как избежать ошибок при выборе аромата

Перед покупкой попробуйте несколько духов, чтобы узнать, как они раскрываются на вашей коже. Избегайте тестирования после использования крема или других ароматизированных продуктов.

Учитывайте, что летние духи должны быть легкими и свежими, зимние — более насыщенными и теплыми. Это поможет подобрать аромат, который будет восприниматься гармонично. Кстати, нотки фруктов, легких цветов или цитрусовых — это всегда о молодости и свежести.

Выбирайте духи, которые держатся не менее 6–8 часов. Для этого всегда пробуйте их в магазине на тестовых полосках или прямо на коже.

Старающие ароматы — какие духи лучше избегать - фото 2
Парфюмированная вода. Фото: Pixabay

Духи должны не только приятно пахнуть, но и подчеркивать вашу личность и стиль. Если аромат подходит, он может создать гармоничный образ, сделать его современным и привлекательным. Выбирайте внимательно, экспериментируйте и найдите именно "свой" запах, который придаст вам уверенности и обаяния.

Раньше мы писали об аксессуаре, который гармонично дополнит любой наряд.

Также мы сообщали о хитростях макияжа после 30 лет.

мода духи женщины красота стиль

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10:17 Трасса Одесса-Рени — в направлении границ усложненное движение

10:03 СМИ узнали, сколько военных вернулось из СОЧ на службу

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В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

09:53 В Воздушных силах назвали количество сбитых дронов ночью

09:48 Россия вывела в Черное море носители "Калибров" — что известно

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