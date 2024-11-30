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Аромати, що старять — яких парфуів краще уникати

30 листопада 2024 09:30
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Які аромати парфумів старять жінок — перелік
Парфуми. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Парфуми — важливий елемент образу, але не кожен аромат підходить для створення сучасного й молодіжного стилю. Експертка Елізабет Косич пояснила, які запахи краще уникати, щоб не "додати" собі кілька зайвих років.

Про це повідомляє сайт Best Life.

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Які аромати варто обирати обережно

  • Гвоздика. Запах цієї квітки асоціюється зі старомодними парфумами. Якщо ви хочете виглядати сучасно, краще уникати таких нот у своєму ароматі.
  • Троянда. Традиційні "рожеві" запахи, особливо з нотами гліцеринової води, нагадують старі часи. Вони часто асоціюються зі спогадами про бабусині парфуми.
  • Деревні аромати. Такі запахи зазвичай підходять для жінок із досвідом, додаючи нотку елегантності. Але якщо ви прагнете грайливого образу, обирайте легші й свіжіші ноти.
  • Мускус. Хоча цей аромат додає шарму, він часто сприймається як занадто важкий і може візуально "зістарити".
Аромати, що старять — які парфуми краще уникати - фото 1
Жінка наносить парфюм на шкіру. Фото: Pixabay

Як уникнути помилок при виборі аромату

Перед покупкою спробуйте кілька парфумів, щоб дізнатися, як вони розкриваються на вашій шкірі. Уникайте тестування після використання крему чи інших ароматизованих продуктів.

Враховуйте, що літні парфуми мають бути легкими та свіжими, зимові — насиченішими та теплішими. Це допоможе підібрати аромат, який сприйматиметься гармонійно. До речі, нотки фруктів, легких квітів чи цитрусових — це завжди про молодість і свіжість.

Обирайте парфуми, які тримаються не менше 6–8 годин. Для цього завжди пробуйте їх у магазині на тестових смужках або прямо на шкірі.

Аромати, що старять — які парфуми краще уникати - фото 2
Парфумована вода. Фото: Pixabay

Парфуми мають не тільки приємно пахнути, а й підкреслювати вашу особистість та стиль. Якщо аромат пасує, він може створити гармонійний образ, зробити його сучасним і привабливим. Обирайте уважно, експериментуйте і знайдіть саме "свій" запах, який додасть вам упевненості й чарівності.

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09:28 У Києві стався великий прорив трубопроводу — відео наслідків

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