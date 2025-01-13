Андре Тан назвал хиты моды 2025 - что будет трендовым

Андре Тан. Фото: скриншот видео

Этот год обещает быть ярким, стильным и по-настоящему уникальным. Натуральные ткани, удобство и интересные акценты — вот что будет в тренде.

Украинский дизайнер Андре Тан уже поделился модными секретами этого года в своем Instagram.

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Что будет в тренде 2025 года

Оверсайз больше не в моде. Вместо объемной одежды Андре Тан советует обратить внимание на приталенные вещи, которые подчеркивают фигуру. Это могут быть платья, свитера или даже рубашки — все, что придает образу женственности.



"Этот год — время возвращения к элегантным линиям. Такая одежда помогает не только выглядеть стильно, но и подчеркивать индивидуальность", — поделился дизайнер.

Приталенная одежда. Фото из Instagram

Яркие акценты вместо монохрома

Монохромные образы тоже сдают позиции. Теперь главное — выделиться. Яркие детали, смелые цвета и интересные элементы, такие как бантики, пуговицы или нестандартные принты, станут основой стильного гардероба. Не бойтесь экспериментировать, ведь даже небольшая деталь может изменить все.



"Акценты — это новый язык стиля. Даже простой образ с несколькими яркими элементами будет выглядеть уникально", — советует Андре Тан.

Яркие детали. Фото из Instagram

Коричневый — цвет года

Главный цвет 2025 года — коричневый с песчаным оттенком. Спокойный и универсальный, он прекрасно комбинируется с другими цветами, создавая стильные и гармоничные образы.

"Этот оттенок обладает особой энергетикой. Он подчеркивает стиль и одновременно добавляет тепла", — отметил модельер.

В этом году мода призывает проявлять свою индивидуальность, играть с формами, цветами и деталями. Главное — чувствовать себя уверенно, потому что стиль начинается с внутреннего ощущения.

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