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Андре Тан показав ідеальну сукню для будь-якої події

25 грудня 2024 10:18
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Наймодніша сукня 2025 року від Андре Тана — вразите усіх
Андре Тан. Фото: скриншот відео
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Відомий український дизайнер Андре Тан представив сукню, яка точно стане родзинкою будь-якого свята. Він продемонстрував її на моделі, розповівши, що це ідеальний варіант для особливих подій, зокрема й для святкування Нового року. 

Зробив він це у своєму Instagram.

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Мова йде про чорну міні-сукню з відкритим верхом і стильними акцентами. Дизайнер підкреслив, що ця сукня допоможе опинитися в центрі уваги, адже вона має справді вражаючий вигляд. За бажанням образ можна легко змінити — додати штани, щоб створити цікавий і нестандартний лук.

Сукня від Андре Тана на Новий рік
Сукня від Андре Тана. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Сукня входить до лімітованої капсули під назвою "Фенікс" і виготовлена з високоякісної італійської тканини. Її конструкція ретельно продумана: верх виконаний у формі корсета, який ідеально підкреслює фігуру, а на спині є елегантна срібна блискавка, яка розстібається до певної довжини.

Спереду в рельєфному шві дизайнер додав невеликий, але ефектний розріз. Особливої магії образу надає максі-бахрома, яка прикрашає низ сукні, створюючи ефект легкості й руху.

Ця сукня має приголомшивий вигляд
Сукня на моделі. Фото: atan.ua

Ця сукня — справжній маст-хев для вечірок. Додайте стильні аксесуари, взуття на підборах, і ваш образ гарантовано стане зірковим. У такій сукні можна не лише мати розкішний вигляд, а й відчувати себе впевнено на будь-якій події.

Раніше ми писали про те, які кольори в одязі в моді будуть цієї зими на думку Андре Тана.

Також ми повідомляли, на які заходи варто одягати білий одяг.

свята Андре Тан мода сукня стиль

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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