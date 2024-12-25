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Андре Тан показал идеальное платье для любого события

25 декабря 2024 10:18
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Самое модное платье 2025 года от Андре Тана – поразите всех
Андре Тан. Фото: скриншот видео
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Известный украинский дизайнер Андре Тан представил платье, которое точно станет изюминкой любого праздника. Он продемонстрировал ее на модели, рассказав, что это идеальный вариант для особых событий, в том числе для празднования Нового года.

Сделал он это в своем Instagram.

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Речь идет о черном мини-платье с открытым верхом и стильными акцентами. Дизайнер подчеркнул, что это платье поможет оказаться в центре внимания, ведь оно действительно впечатляет. По желанию образ можно легко изменить — добавить штаны, чтобы создать интересный и нестандартный лук.

Платье от Андре Тана на Новый год
Платье от Андре Тана. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Платье входит в лимитированную капсулу под названием "Феникс" и изготовлено из высококачественной итальянской ткани. Ее конструкция тщательно продумана: верх выполнен в форме корсета, идеально подчеркивающего фигуру, а на спине есть элегантная серебряная молния, которая расстегивается до определенной длины.

Впереди в рельефном шве дизайнер прибавил небольшой, но эффектный разрез. Особую магию образу придает макси-бахрома, которая украшает низ платья, создавая эффект легкости и движения.

Это платье выглядит потрясающим.
Платье на модели. Фото: atan.ua

Это платье — настоящий маст-хев для вечеринок. Добавьте стильные аксессуары, обувь на каблуке, и ваш образ гарантированно станет звездным. В таком платье можно не только выглядеть роскошно, но и чувствовать себя уверенно на любом событии.

Раньше мы писали о том, какие цвета в одежде в моде будут этой зимой по мнению Андре Тана.

Также мы сообщали, на какие мероприятия следует одевать белую одежду.

праздники Андре Тан мода платье стиль

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