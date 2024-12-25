Самое модное платье 2025 года от Андре Тана – поразите всех

Андре Тан показал идеальное платье для любого события
Известный украинский дизайнер Андре Тан представил платье, которое точно станет изюминкой любого праздника. Он продемонстрировал ее на модели, рассказав, что это идеальный вариант для особых событий, в том числе для празднования Нового года.
Сделал он это в своем Instagram.
Какое платье поможет поразить всех
Речь идет о черном мини-платье с открытым верхом и стильными акцентами. Дизайнер подчеркнул, что это платье поможет оказаться в центре внимания, ведь оно действительно впечатляет. По желанию образ можно легко изменить — добавить штаны, чтобы создать интересный и нестандартный лук.
Платье входит в лимитированную капсулу под названием "Феникс" и изготовлено из высококачественной итальянской ткани. Ее конструкция тщательно продумана: верх выполнен в форме корсета, идеально подчеркивающего фигуру, а на спине есть элегантная серебряная молния, которая расстегивается до определенной длины.
Впереди в рельефном шве дизайнер прибавил небольшой, но эффектный разрез. Особую магию образу придает макси-бахрома, которая украшает низ платья, создавая эффект легкости и движения.
Это платье — настоящий маст-хев для вечеринок. Добавьте стильные аксессуары, обувь на каблуке, и ваш образ гарантированно станет звездным. В таком платье можно не только выглядеть роскошно, но и чувствовать себя уверенно на любом событии.
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