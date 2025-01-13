Андре Тан назвав хіти моди 2025 — що буде трендовим

Андре Тан. Фото: скриншот відео

Цей рік обіцяє бути яскравим, стильним і по-справжньому унікальним. Натуральні тканини, зручність та цікаві акценти — ось що буде в тренді.

Український дизайнер Андре Тан вже поділився модними секретами цього року у своєму Instagram.

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Що буде в тренді 2025 року

Оверсайз більше не в моді. Замість об’ємного одягу Андре Тан радить звернути увагу на приталені речі, які підкреслюють фігуру. Це можуть бути сукні, светри або навіть сорочки — усе, що додає образу жіночності.



"Цей рік — час повернення до елегантних ліній. Такий одяг допомагає не тільки мати стильний вигляд, але й підкреслювати індивідуальність", — поділився дизайнер.

Приталений одяг. Фото з Instagram

Яскраві акценти замість монохрому

Монохромні образи теж здають позиції. Тепер головне — виділитися. Яскраві деталі, сміливі кольори та цікаві елементи, як-от бантики, ґудзики чи нестандартні принти, стануть основою стильного гардероба. Не бійтеся експериментувати, адже навіть невелика деталь може змінити все.



"Акценти — це нова мова стилю. Навіть простий образ із кількома яскравими елементами матиме унікальний вигляд", — радить Андре Тан.

Яскраві деталі. Фото з Instagram

Коричневий — колір року

Головний колір 2025 року — коричневий із піщаним відтінком. Спокійний і універсальний, він чудово комбінується з іншими кольорами, створюючи стильні й гармонійні образи.

"Цей відтінок має особливу енергетику. Він підкреслює стиль і водночас додає тепла", — зазначив модельєр.

Цього року мода закликає проявляти свою індивідуальність, грати з формами, кольорами й деталями. Головне — почуватися впевнено, бо стиль починається з внутрішнього відчуття.

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