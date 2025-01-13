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Андре Тан вказав на модні тенденції 2025 року

13 січня 2025 11:18
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Андре Тан назвав хіти моди 2025 — що буде трендовим
Андре Тан. Фото: скриншот відео
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Цей рік обіцяє бути яскравим, стильним і по-справжньому унікальним. Натуральні тканини, зручність та цікаві акценти — ось що буде в тренді.

Український дизайнер Андре Тан вже поділився модними секретами цього року у своєму Instagram.

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Він запропонував кілька простих, але водночас свіжих ідей, які допоможуть кожному оновити гардероб.

Що буде в тренді 2025 року

Оверсайз більше не в моді. Замість об’ємного одягу Андре Тан радить звернути увагу на приталені речі, які підкреслюють фігуру. Це можуть бути сукні, светри або навіть сорочки — усе, що додає образу жіночності.

"Цей рік — час повернення до елегантних ліній. Такий одяг допомагає не тільки мати стильний вигляд, але й підкреслювати індивідуальність", — поділився дизайнер.

Приталений одяг має привабливий одяг
Приталений одяг. Фото з Instagram

Яскраві акценти замість монохрому

Монохромні образи теж здають позиції. Тепер головне — виділитися. Яскраві деталі, сміливі кольори та цікаві елементи, як-от бантики, ґудзики чи нестандартні принти, стануть основою стильного гардероба. Не бійтеся експериментувати, адже навіть невелика деталь може змінити все.

"Акценти — це нова мова стилю. Навіть простий образ із кількома яскравими елементами матиме унікальний вигляд", — радить Андре Тан.

Акцент на деталях в одязі виділить вас із натовпу
Яскраві деталі. Фото з Instagram

Коричневий — колір року

Головний колір 2025 року — коричневий із піщаним відтінком. Спокійний і універсальний, він чудово комбінується з іншими кольорами, створюючи стильні й гармонійні образи.

"Цей відтінок має особливу енергетику. Він підкреслює стиль і водночас додає тепла", — зазначив модельєр.

Цього року мода закликає проявляти свою індивідуальність, грати з формами, кольорами й деталями. Головне — почуватися впевнено, бо стиль починається з внутрішнього відчуття.

Раніше ми писали про те, яка сукня чудово підійде до будь-якої події.

Також ми повідомляли, що Андре Тан вказав на речі, що будуть в тренді 2025.

Андре Тан мода одяг Дизайн стиль

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