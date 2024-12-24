Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Андре Тан назвав наймодніші кольори зими 2024-2025 arrow

Андре Тан назвав наймодніші кольори зими 2024-2025

24 грудня 2024 11:18
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Андре Тан пояснив, які кольори в одязі будуть хітом цієї зими
Андре Тан. Фото: Instagram.com/andre_tan_official
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Український дизайнер Андре Тан поділився своїми модними інсайтами на зиму 2024-2025, назвавши п'ять кольорів, які будуть на піку популярності цього сезону. Якщо хочете мати стильний та сучасний вигляд, зверніть увагу на ці відтінки.

Відповідна інформація з цього приводу з'явилась на сторінці Андре Тана в Instagram.

Читайте також:

Наймодніші кольори зими 2024-2025

Сливовий

Цей універсальний колір здатний додати елегантності будь-якому образу. Він чудово поєднується з класичними відтінками, такими як чорний, сірий чи бежевий, але не менш ефектно виглядає з яскравими кольорами — лавандовим або золотим.

Для сміливих експериментаторів Тан радить обирати сливовий тотал-лук — це гарантує, що ви точно будете в центрі уваги.

Сливовий відтінок має дуже благодородний вигляд
Сливовий відтінок. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Небесно-блакитний

Відтінок, що нагадує про ясне зимове небо, має одночасно спокійний і свіжий вигляд. Він ідеально підходить для монохромних образів, але також має гарний вигляд у поєднанні з пастельними кольорами чи яскравими контрастами. Такий колір додасть вашому стилю нотку легкості.

Блакитний колір не покидає тренди
Блакитний колір в образі. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Болотний хакі

Практичний і стильний вибір для холодного сезону. Цей колір добре вписується у повсякденні образи, особливо якщо поєднувати його з природними відтінками — коричневим, пісочним чи бежевим. Для більш сміливого вигляду спробуйте хакі у форматі тотал-лука — це має максимально стильний вигляд.

Колір хакі в одязі є досить універсальним вибором
Колір хакі. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Блідий бабл-гам

М'який рожевий колір знову в моді, повертаючи нас до трендів легкості та романтичності. Андре Тан радить обирати светри, кардигани або навіть пальто цього відтінку. Він гармонійно комбінується з нейтральними кольорами, такими як білий чи сірий, а також з холодними пастельними.

Ніжний рожевий чудово впишеться в романтичний образ
Ніжний рожевий колір. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Сапфіровий

Розкішний синій — фаворит для створення елегантних зимових образів. Його благородство ідеально підходить для вечірнього одягу, ділових костюмів або верхнього одягу.

Синій колір пасує сміливим і впевненим в собі жінкам
Сапфіровий колір. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Сапфіровий має особливо ефектний вигляд з білим, сріблястим чи сірим, додаючи стриманості та шарму образу.

Раніше ми писали про те, які речі будуть в тренді цієї зими на думку Андре Тана. 

Також ми повідомляли, що Андре Тан пояснив, куди доречно вдягати білі речі.

Андре Тан мода зима стиль кольори

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:51 Штайнмаєр звернувся до німців щодо дострокових виборів

12:41 Україна готується до серійного виробництва ракети "Трембіта"

12:38 Очікуваний наслідок підвищення податків — що сталося з ФОПами

12:34 Ситуація на фронті — Чмут заявив про сумну динаміку

12:27 Лишили без очей — на Одещині сплюндрували пам'ятник Пушкіну

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:26 В Росії хочуть заборонити дзвінки в месенджерах — яка причина

12:22 Орбан припустив, коли закінчиться війна в Україні

12:21 Ізраїль повідомляє про зрушення в угодах із ХАМАСом

12:19 Небо затягнуть хмари — на яку погоду чекати харків'янам завтра

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

12:51 Штайнмаєр звернувся до німців щодо дострокових виборів

12:41 Україна готується до серійного виробництва ракети "Трембіта"

12:38 Очікуваний наслідок підвищення податків — що сталося з ФОПами

12:34 Ситуація на фронті — Чмут заявив про сумну динаміку

12:27 Лишили без очей — на Одещині сплюндрували пам'ятник Пушкіну

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:26 В Росії хочуть заборонити дзвінки в месенджерах — яка причина

12:22 Орбан припустив, коли закінчиться війна в Україні

12:21 Ізраїль повідомляє про зрушення в угодах із ХАМАСом

12:19 Небо затягнуть хмари — на яку погоду чекати харків'янам завтра

12:06 Лідер збірної України з футболу чекає на первістка

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні