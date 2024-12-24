Андре Тан пояснив, які кольори в одязі будуть хітом цієї зими

Андре Тан назвав наймодніші кольори зими 2024-2025
Український дизайнер Андре Тан поділився своїми модними інсайтами на зиму 2024-2025, назвавши п'ять кольорів, які будуть на піку популярності цього сезону. Якщо хочете мати стильний та сучасний вигляд, зверніть увагу на ці відтінки.
Відповідна інформація з цього приводу з'явилась на сторінці Андре Тана в Instagram.
Наймодніші кольори зими 2024-2025
Сливовий
Цей універсальний колір здатний додати елегантності будь-якому образу. Він чудово поєднується з класичними відтінками, такими як чорний, сірий чи бежевий, але не менш ефектно виглядає з яскравими кольорами — лавандовим або золотим.
Для сміливих експериментаторів Тан радить обирати сливовий тотал-лук — це гарантує, що ви точно будете в центрі уваги.
Небесно-блакитний
Відтінок, що нагадує про ясне зимове небо, має одночасно спокійний і свіжий вигляд. Він ідеально підходить для монохромних образів, але також має гарний вигляд у поєднанні з пастельними кольорами чи яскравими контрастами. Такий колір додасть вашому стилю нотку легкості.
Болотний хакі
Практичний і стильний вибір для холодного сезону. Цей колір добре вписується у повсякденні образи, особливо якщо поєднувати його з природними відтінками — коричневим, пісочним чи бежевим. Для більш сміливого вигляду спробуйте хакі у форматі тотал-лука — це має максимально стильний вигляд.
Блідий бабл-гам
М'який рожевий колір знову в моді, повертаючи нас до трендів легкості та романтичності. Андре Тан радить обирати светри, кардигани або навіть пальто цього відтінку. Він гармонійно комбінується з нейтральними кольорами, такими як білий чи сірий, а також з холодними пастельними.
Сапфіровий
Розкішний синій — фаворит для створення елегантних зимових образів. Його благородство ідеально підходить для вечірнього одягу, ділових костюмів або верхнього одягу.
Сапфіровий має особливо ефектний вигляд з білим, сріблястим чи сірим, додаючи стриманості та шарму образу.
Раніше ми писали про те, які речі будуть в тренді цієї зими на думку Андре Тана.
Також ми повідомляли, що Андре Тан пояснив, куди доречно вдягати білі речі.
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