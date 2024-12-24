Андре Тан объяснил, какие цвета в одежде будут хитом этой зимы

Андре Тан. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан поделился своими модными инсайтами на зиму 2024-2025, назвав пять цветов, которые будут на пике популярности этого сезона. Если хотите выглядеть стильно и современно, обратите внимание на эти оттенки.

Соответствующая информация по этому поводу появилась на странице Андре Тана в Instagram.

Читайте также:

Самые модные цвета зимы 2024-2025

Сливовой

Этот универсальный цвет способен придать элегантности любому образу. Он отлично сочетается с классическими оттенками, такими как черный, серый или бежевый, но не менее эффектно смотрится с яркими цветами — лавандовым или золотым.

Для смелых экспериментаторов Тан советует выбирать сливовой тотал-лук — это гарантирует, что вы точно будете в центре внимания.

Сливовой оттенок. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Небесно-голубой

Оттенок, напоминающий о ясном зимнем небе, имеет одновременно спокойный и свежий вид. Он идеально подходит для монохромных образов, но также хорошо выглядит в сочетании с пастельными цветами или яркими контрастами. Такой цвет придаст вашему стилю нотку легкости.

Голубой цвет в образе. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Болотный хаки

Практичный и стильный выбор для холодного сезона. Этот цвет хорошо вписывается в обиходные образы, особенно если сочетать его с естественными оттенками — коричневым, песочным или бежевым. Для более смелого вида попробуйте хаки в формате тотал-лука — это выглядит очень стильно и уместно.

Цвет хаки. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Бледный бабл-гам

Мягкий розовый цвет снова в моде, возвращая нас к трендам легкости и романтичности. Андре Тан советует выбирать свитера, кардиганы или даже пальто этого оттенка. Он гармонично сочетается с нейтральными цветами, такими как белый или серый, а также холодными пастельными.

Нежный розовый цвет. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Сапфировый

Роскошный синий — лидер для создания стильных зимних образов. Его благородство идеально подходит для вечерней одежды, деловых костюмов или верхней одежды.

Сапфировый цвет. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Сапфировый выглядит особенно эффектно с белым, серебристым или серым, добавляя сдержанности и шарма образу.

Ранее мы писали о том, какие вещи будут в тренде этой зимой, по мнению Андре Тана.

Также мы сообщали, что Андре Тан объяснил, куда уместно одевать белые вещи.