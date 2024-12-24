Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Андре Тан назвал самые модные цвета зимы 2024-2025 arrow

Андре Тан назвал самые модные цвета зимы 2024-2025

24 декабря 2024 11:18
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Андре Тан объяснил, какие цвета в одежде будут хитом этой зимы
Андре Тан. Фото: Instagram.com/andre_tan_official
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Украинский дизайнер Андре Тан поделился своими модными инсайтами на зиму 2024-2025, назвав пять цветов, которые будут на пике популярности этого сезона. Если хотите выглядеть стильно и современно, обратите внимание на эти оттенки.

Соответствующая информация по этому поводу появилась на странице Андре Тана в Instagram.

Читайте также:

Самые модные цвета зимы 2024-2025

Сливовой

Этот универсальный цвет способен придать элегантности любому образу. Он отлично сочетается с классическими оттенками, такими как черный, серый или бежевый, но не менее эффектно смотрится с яркими цветами — лавандовым или золотым.

Для смелых экспериментаторов Тан советует выбирать сливовой тотал-лук — это гарантирует, что вы точно будете в центре внимания.

Сливовой оттенок выглядит очень благородно.
Сливовой оттенок. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Небесно-голубой

Оттенок, напоминающий о ясном зимнем небе, имеет одновременно спокойный и свежий вид. Он идеально подходит для монохромных образов, но также хорошо выглядит в сочетании с пастельными цветами или яркими контрастами. Такой цвет придаст вашему стилю нотку легкости.

Голубой цвет не покидает тренды
Голубой цвет в образе. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Болотный хаки

Практичный и стильный выбор для холодного сезона. Этот цвет хорошо вписывается в обиходные образы, особенно если сочетать его с естественными оттенками — коричневым, песочным или бежевым. Для более смелого вида попробуйте хаки в формате тотал-лука — это выглядит очень стильно и уместно.

Цвет хаки в одежде является достаточно универсальным выбором.
Цвет хаки. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Бледный бабл-гам

Мягкий розовый цвет снова в моде, возвращая нас к трендам легкости и романтичности. Андре Тан советует выбирать свитера, кардиганы или даже пальто этого оттенка. Он гармонично сочетается с нейтральными цветами, такими как белый или серый, а также холодными пастельными.

Нежный розовый прекрасно впишется в романтический образ.
Нежный розовый цвет. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Сапфировый

Роскошный синий — лидер для создания стильных зимних образов. Его благородство идеально подходит для вечерней одежды, деловых костюмов или верхней одежды.

Синий цвет подходит смелым и уверенным в себе женщинам
Сапфировый цвет. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Сапфировый выглядит особенно эффектно с белым, серебристым или серым, добавляя сдержанности и шарма образу.

Ранее мы писали о том, какие вещи будут в тренде этой зимой, по мнению Андре Тана.

Также мы сообщали, что Андре Тан объяснил, куда уместно одевать белые вещи.

Андре Тан мода зима стиль цвета

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:57 Изъятие боеприпасов у ПВО — как повлияет на безопасность Одесчины

11:55 Денежное довольствие бойцов ВСУ в январе — размеры выплат

11:46 В Киеве объявили опасность и предупредили об усложнении движения

11:42 В Харькове осудили женщину за публикацию пророссийских сообщений

11:40 В ГПСУ ответили, уменьшился ли пассажиропоток на границе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:36 Футболист Динамо Киев получил дисквалификацию на полгода

11:34 Сильные вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:29 Трижды под обстрелом — в Одессе ремонтируют изуродованный РФ дом

11:24 На Времевском направлении ВСУ разбили колонну россиян — видео

11:21 Обесточены населенные пункты — какая ситуация со светом в Украине

11:57 Изъятие боеприпасов у ПВО — как повлияет на безопасность Одесчины

11:55 Денежное довольствие бойцов ВСУ в январе — размеры выплат

11:46 В Киеве объявили опасность и предупредили об усложнении движения

11:42 В Харькове осудили женщину за публикацию пророссийских сообщений

11:40 В ГПСУ ответили, уменьшился ли пассажиропоток на границе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:36 Футболист Динамо Киев получил дисквалификацию на полгода

11:34 Сильные вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:29 Трижды под обстрелом — в Одессе ремонтируют изуродованный РФ дом

11:24 На Времевском направлении ВСУ разбили колонну россиян — видео

11:21 Обесточены населенные пункты — какая ситуация со светом в Украине

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

22:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

Text

10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

Text

09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Text

08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Text

01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

23 декабря 2024
Text

23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

Text

20:23 Токар назвал наиболее уязвимые к взлому реестры в Украине

Text

19:56 За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

Text

17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

Text

14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине