7 оттенков лака, которые визуально омолаживают руки после 40

Нежный оттенок в маникюре, нанесение лака. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

После 40 лет не обязательно переходить на бежевый лак и отказываться от ярких цветов. Звездный мастер маникюра Алекс Ячно объяснила, какие оттенки действительно освежают руки, а какие лучше оставить в палитре салона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на журнал Parade.

Алекс Ячно работала со многими голливудскими актрисами, среди которых Сара Полсон, Эллен Помпео и Джессика Бил. По ее словам, главное правило очень простое: не обращать внимания на цифру в паспорте, а оценивать, какой цвет лучше всего смотрится именно на ваших руках.

Трендовые цвета маникюра для женщин после 40 лет

Среди лучших вариантов она называет полупрозрачный розовый. Он придает ногтям ухоженный вид.

Красивый маникюр. Фото из Instagram

Если хочется классики, стоит присмотреться к красному. Но не к любому, а к глубокому вишневому или кирпичному. Такие оттенки давно стали базовыми и почти всегда выглядят удачно.

Еще один удачный выбор — ягодные цвета. Бордовый, сливовый или темная ежевика придают ногтям выразительность. Любительницам темных оттенков мастер также советует темно-синий лак. Он привлекает внимание, но не настолько контрастен, как черный.

Нюдовый маникюр тоже остается хорошим решением, хотя здесь легко ошибиться. Если лак почти такого же цвета, как кожа, руки могут выглядеть менее выразительно. Лучше, чтобы между ними была небольшая разница в тоне.

Также есть цвета, с которыми Ячно советует быть осторожными. Холодный голубой, меловой белый, тусклый серый и приглушенный зеленый иногда делают кожу бледнее и сильнее подчеркивают сосуды. Именно поэтому перед маникюром лучше не ориентироваться только на палитру в баночке, а попросить мастера показать оттенок на ногте.

Отдельно мастер обратила внимание на форму. Чаще всего она советует овальные, миндалевидные ногти или форму "сквоал".

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