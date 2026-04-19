Парфюмы, которые любят состоятельные женщины: 4 роскошных аромата

Девушка держит в руках флакон с духами. Фото: freepik

Духи давно перестали быть просто приятным запахом. Это уже про ощущение себя, про то, как вас запоминают другие. Один и тот же аромат на разных людях звучит по-разному, и в этом вся его магия.

Новини.LIVE выделил несколько ароматов, остающихся классикой.

Роскошные духи, которые имеют стойкий шлейф

Есть композиции, которые стали почти символами. Chanel N°5 — именно из таких. В нем нет спешки или резких переходов, все звучит плавно и собранно. Сначала чувствуется легкая "искра" альдегидов, которая добавляет свежести. Затем раскрывается цветочное сердце из жасмина, розы и иланг-иланга — классическое, глубокое, узнаваемое. А в конце остается теплый след ванили, сандала и амбры, который держится долго.

Совсем другой характер у Tom Ford Black Orchid. Он густой, темный, с ощутимой драмой. Первые ноты могут показаться даже резковатыми — трюфель и специи сразу задают тон. Далее появляется орхидея, которая делает аромат более бархатистым и глубоким. Завершается все шоколадно-ванильной базой из пачули, и именно она оставляет тот самый "дорогой" шлейф, который сложно забыть.

Baccarat Rouge 540 от Maison Francis Kurkdjian воспринимается иначе — он более легкий, но при этом очень выразительный. В старте шафран и жасмин дают немного пряно-сладкое звучание, а затем аромат переходит в теплую древесно-амбровую основу. В нем есть что-то хрустальное, почти воздушное, но при этом стойкое и заметное.

Читайте также:

Аромат Love, Don't Be Shy от Kilian звучит более нежно и сладко. Здесь все строится вокруг легкого цитрусового старта с нероли, далее идет апельсиновый цвет и жасмин, а финал — это карамель, ваниль и мед. Парфюм обволакивающий, немного "десертный", но не простой — в нем есть характер и узнаваемость.

