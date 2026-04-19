Головна Мода 4 люксові парфуми, які обожнюють багаті жінки

4 люксові парфуми, які обожнюють багаті жінки

Дата публікації: 19 квітня 2026 19:40
Парфуми, які люблять заможні жінки: 4 розкішні аромати
Дівчина тримає в руках флакон з парфумами. Фото: freepik

Парфуми давно перестали бути просто приємним запахом. Це вже про відчуття себе, про те, як вас запам’ятовують інші. Один і той самий аромат на різних людях звучить по-різному, і в цьому вся його магія.

Новини.LIVE виділив кілька ароматів, що залишаються класикою.

Розкішні парфуми, які мають стійкий шлейф

Є композиції, які стали майже символами. Chanel N°5 — саме з таких. У ньому немає поспіху чи різких переходів, усе звучить плавно й зібрано. Спочатку відчувається легка "іскра" альдегідів, яка додає свіжості. Потім розкривається квіткове серце з жасмину, троянди та іланг-ілангу — класичне, глибоке, впізнаване. А в кінці залишається теплий слід ванілі, сандалу й амбри, який тримається довго.

Зовсім інший характер у Tom Ford Black Orchid. Він густий, темний, із відчутною драмою. Перші ноти можуть здатися навіть різкуватими — трюфель і спеції одразу задають тон. Далі з’являється орхідея, яка робить аромат більш оксамитовим і глибоким. Завершується все шоколадно-ванільною базою з пачулі, і саме вона залишає той самий "дорогий" шлейф, який складно забути.

Baccarat Rouge 540 від Maison Francis Kurkdjian сприймається інакше — він легший, але водночас дуже виразний. У старті шафран і жасмин дають трохи пряно-солодке звучання, а потім аромат переходить у теплу деревно-амброву основу. У ньому є щось кришталеве, майже повітряне, але при цьому стійке й помітне.

Аромат Love, Don’t Be Shy від Kilian звучить більш ніжно і солодко. Тут усе будується навколо легкого цитрусового старту з неролі, далі йде апельсиновий цвіт і жасмин, а фінал — це карамель, ваніль і мед. Парфум обволікаючий, трохи "десертний", але не простий — у ньому є характер і впізнаваність.

Раніше ми писали про те, які новинки серед парфумів варто окремо відзначити у 2026 році. Багато відомих брендів випустили нові аромати, якими можна поповнити свою колекцію.

Також Новини.LIVE повідомляли, які парфуми обрати тим, хто любить шоколадні відтінки. На шкірі такі аромати розкриваються по-особливому.

запах кращі парфуми жіночі парфуми
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
