4 базовых вещи для капсульного гардероба на лето 2026 года

Девушка в ярком платье. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Летний гардероб не обязательно должен быть переполнен вещами. На самом деле достаточно нескольких удачных вещей, которые легко сочетаются друг с другом и выручают в любой ситуации — от прогулки по городу до спонтанной поездки на выходные.

Новини.LIVE расскажет, какие именно базовые вещи вам понадобятся этим летом.

Многие модницы делают ставку на капсульный гардероб. Это позволяет не тратить время на раздумья перед зеркалом и при этом всегда выглядеть стильно. Таким образом, для лета 2026 года достаточно нескольких проверенных вещей, которые точно не будут долго лежать на полке.

Базовые женские вещи на лето-2026

Начать стоит с белой футболки. Она давно стала настоящей классикой и легко вписывается практически в любой образ. Ее можно носить с джинсами, юбками, шортами или даже поверх легкого платья в прохладный вечер.

Базовая белая футболка. Фото из Instagram

Еще одна вещь, без которой сложно представить современный гардероб, — бермуды. Они выглядят более аккуратно и уместно, чем слишком короткие шорты, а также хорошо сочетаются как со спортивной обувью, так и с босоножками.

Джинсовые бермуды. Фото из Instagram

Когда на улице жара, но хочется защититься от солнца или кондиционера, на помощь приходит легкая рубашка. Особенно актуальны модели из натуральных тканей, которые не создают дискомфорта даже в самые жаркие дни.

Легкая рубашка. Фото из Instagram

Вместо привычных широких брюк в этом сезоне стоит обратить внимание на льняные модели. Они выглядят непринужденно, позволяют коже дышать и прекрасно подходят для повседневной носки. К тому же такие брюки легко сочетать с базовыми топами и футболками.

Льняные шорты. Фото из Instagram

Завершить летнюю капсулу поможет сумка из рафии. Она давно перестала быть аксессуаром исключительно для пляжа. Сегодня ее носят и в городе, придавая образам легкость и то самое летнее настроение, которого так хочется в теплый сезон.

Несколько правильно подобранных вещей часто работают лучше, чем переполненный шкаф.

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