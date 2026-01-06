Как всегда хорошо выглядеть на фото — секреты от фотографа

Девушка позирует на фотосессии. Фото: Freepik

Чтобы хорошо получаться на всех фото, не обязательно нужно знать много поз. Достаточно владеть несколькими секретами, которые помогут всегда сиять в кадре. Благодаря этому ваши фотографии будут привлекательными.

Об этом рассказала фотограф Мария Черенова в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Как красиво выходить на фото

Секрет №1

Если вы не знаете, куда деть руки во время фото, используйте то, что есть на вас. Например, прикоснитесь к волосам, одежде или украшениям. Это всегда выглядит естественно. Кроме того, используйте приемы легкой асимметрии: согните руку в локте, отведите в сторону или вверх. Это придаст кадру динамики.

@cherenova.maria 🎥 3 простых совета по позированию на фото: 1. Не знаешь, куда деть руки? Используй то, что уже есть на тебе: прикоснись к волосам, украшениям или одежде - это всегда выглядит естественно. 2. хочешь расслабиться в начале съемки? Возьми что-то в руки. Чашку кофе, цветы, шляпу - что угодно, что поможет почувствовать себя увереннее. У меня был только фотоаппарат - и я позировала с ним! 3. Не стой как столб. Делай легкие микродвижения - меняй положение рук, немного повернись, улыбнись, опусти взгляд. А фотограф поймает именно тот момент, который тебе понравится. И главное - люби себя. И тогда все кадры будут удачными ♥️ #обучениефотографии #позирование #фотошкола #курсыфотошоп ♬ original sound - cashflips1

Секрет №2

Если вам трудно расслабиться в начале съемки, стоит взять что-то в руки. Например, чашку кофе, цветы или шляпу. Такой простой прием поможет вам чувствовать себя увереннее и меньше думать о том, какую позу выбрать.

Секрет №3

Не стоит стоять и ждать, пока вас сфотографируют. Если вы хотите, чтобы кадр был "живым", стоит постоянно делать легкие движения. Меняйте положение рук, не бойтесь поворачиваться, улыбаться. Фотограф обязательно поймает именно тот момент, который вам понравится.

Кроме того, есть несколько поз, которые подойдут всем. Например, можно создать эффект движения и посмотреть на фотографа через плечо. Еще один выигрышный вариант — опираться на одну ногу, а другую расслабить. Добавьте асимметрии с помощью рук: одну руку поднимите к голове, другую расположите на уровне талии. Это сделает кадр стильным.

Напомним, ранее мы писали о том, что Екатерина Усик поразила сеть образом. Знаменитость опубликовала фото с Буковеля, на котором она в шубе из светлого меха шиншиллы.

Также мы рассказывали о том, какие прически замаскируют отросшие корни волос. Эти секреты помогут всегда выглядеть привлекательно.