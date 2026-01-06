Як завжди мати гарний вигляд на фото — секрети від фотографа

Дівчина позує на фотосесії. Фото: Freepik

Аби гарно виходити на усіх фото, не обов'язково потрібно знати багато поз. Достатньо володіти кількома секретами, що допоможуть завжди сяяти у кадрі. Завдяки цьому ваші світлини будуть привабливими.

Про це розповіла фотографиня Марія Черенова в TikTok.

Реклама

Читайте також:

Як красиво виходити на фото

Секрет №1

Якщо ви не знаєте, куди подіти руки під час фото, використовуйте те, що є на вас. Наприклад, доторкніться до волосся, одягу чи прикрас. Це завжди має природний вигляд. Крім того, використовуйте прийоми легкої асиметрії: зігніть руку у лікті, відведіть убік чи вгору. Це додасть кадру динаміки.

@cherenova.maria 🎥 3 прості поради по позуванню на фото: 1. Не знаєш, куди подіти руки? Використовуй те, що вже є на тобі: доторкнись до волосся, прикрас або одягу — це завжди виглядає природно. 2. Хочеш розслабитись на початку зйомки? Візьми щось у руки. Чашку кави, квіти, капелюх — будь-що, що допоможе відчути себе впевненіше. У мене був тільки фотоапарат — і я позувала з ним! 3. Не стій як стовп. Роби легкі мікрорухи — змінюй положення рук, трохи повернись, усміхнись, опусти погляд. А фотограф зловить саме той момент, який тобі сподобається. І головне — люби себе. І тоді всі кадри будуть вдалими ♥️ #навчанняфотографії #позування #фотошкола #курсифотошоп ♬ original sound - cashflips1

Секрет №2

Якщо вам важко розслабитися на початку зйомки, варто взяти щось в руки. Наприклад, чашку кави, квіти чи капелюх. Такий простий прийом допоможе вам почуватися впевненіше та менше думати про те, яку позу обрати.

Секрет №3

Не варто стояти та чекати, поки вас сфотографують. Якщо ви хочете, аби кадр був "живим", варто постійно робити легкі рухи. Змінюйте положення рук, не бійтеся повертатися, усміхатися. Фотограф обов'язково зловить саме той момент, який вам сподобається.

Крім того, є кілька поз, які підійдуть усім. Наприклад, можна створити ефект руху та подивитися на фотографа через плече. Ще один виграшний варіант — опиратися на одну ногу, а іншу розслабити. Додайте асиметрії за допомогою рук: одну руку підніміть до голови, іншу розташуйте на рівні талії. Це зробить кадр стильним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Катерина Усик вразила мережу образом. Знаменитість опублікувала фото з Буковеля, на якому вона в шубі зі світлого хутра шиншили.

Також ми розповідали про те, які зачіски замаскують відрослі корені волосся. Ці секрети допоможуть завжди мати привабливий вигляд.