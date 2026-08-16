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Главная Мода 10 модных итальянских имен для девочек, которые выбирают родители

10 модных итальянских имен для девочек, которые выбирают родители

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 10:10
Модные итальянские имена для девочек: 10 красивых вариантов
Детские ножки и ручки. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Если хочется дать дочери красивое имя, но не выбирать слишком необычный вариант, стоит обратить внимание на итальянские имена. В этом списке есть София и Аврора, которые хорошо известны в Украине, а также Кьяра и Аличе — имена, которые встречаются гораздо реже.

Новини.LIVE со ссылкой на ТСН расскажут, какие еще имена оказались в этом списке.

10 красивых итальянских имен для девочек

София — вариант для тех, кто не хочет гнаться за редким именем. Оно знакомо почти каждому, но от этого не становится менее красивым. Имя имеет греческое происхождение и означает "мудрость". В Италии София уже много лет входит в число имен, которые родители чаще всего дают дочерям.

Аврора звучит совсем по-другому — немного сказочно и даже кинематографично. Имя ассоциируется с рассветом, поэтому оно вызывает ассоциации со светом и началом нового дня. В Италии Аврора давно перестала быть необычным выбором.

Джулия — итальянская форма имени Юлия. Оно происходит от названия древнеримского рода Юлиев. Имя одинаково естественно звучит и для маленькой девочки, и для взрослой женщины.

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Кьяра имеет совершенно иной характер. На итальянском языке это имя означает "светлая", "ясная", "чистая". В Украине это имя пока не относится к распространенным, поэтому оно может понравиться родителям, которые ищут необычный, но не сложный вариант.

Бьянка переводится как "белая" или "чистая". Короткое имя хорошо запоминается и имеет выразительное звучание. Оно давно знакомо не только итальянцам, но и поклонникам европейской культуры.

Аличе — итальянский вариант имени Алиса. Для украинского уха оно звучит немного необычно, хотя именно эта особенность и делает его интересным. Происхождение имени связывают со значением "благородная".

Джорджия может удивить тех, кто привык воспринимать это слово лишь как название страны. В Италии это женское имя, родственное греческому слову, означающему "земледелец". Оно звучит энергично и сразу привлекает внимание.

Мартина происходит от латинского имени Martinus и связано с Марсом. В имени чувствуется характер и уверенность, хотя само звучание остается нежным. В Украине Мартина тоже не является экзотическим именем, но встречается значительно реже, чем Мартина в других языковых формах.

Грета — короткое имя с выразительным европейским звучанием. Его считают формой имени Маргарита, происходящего от слова "жемчужина". В нем нет ничего сложного: два слога, четкий ритм и узнаваемое звучание.

Анита завершает список более нежным вариантом. Имя связывают с Анной и значением "милость" или "благодать". В итальянской традиции Anita давно воспринимается как отдельное имя, а не просто домашняя форма.

Интересно, что часть этих имен для украинцев уже давно привычна. София, Аврора, Мартина или Анита не требуют пояснений, тогда как Кьяра и Аличе сразу звучат более необычно. Именно поэтому выбор итальянского имени не обязательно означает поиск чего-то совершенно редкого — иногда достаточно взять знакомое имя в другой языковой форме.

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мода имена интересные факты
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская

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