Трендові італійські імена для дівчаток: 10 красивих варіантів

Дитячі ніжки та ручки. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Якщо хочеться назвати доньку красивим ім’ям, але не брати зовсім незвичний варіант, варто придивитися до італійських. У цьому списку є Софія та Аврора, яких добре знають в Україні, а також К’яра й Аліче — імена, які звучать значно рідше.

Новини.LIVE з посиланням на ТСН розповість, які ще імена опинилися в цьому списку.

10 красивих італійських імен для дівчаток

Софія — варіант для тих, хто не хоче гнатися за рідкісним ім’ям. Воно знайоме майже кожному, але від цього не стає менш красивим. Ім’я має грецьке походження й означає "мудрість". В Італії Софія багато років залишається серед імен, які батьки найчастіше дають донькам.

Аврора звучить зовсім інакше — трохи казково й навіть кінематографічно. Ім’я пов’язують зі світанком, тому воно викликає асоціації зі світлом і початком нового дня. В Італії Аврора давно перестала бути незвичним вибором.

Джулія — італійська форма імені Юлія. Воно походить від назви давньоримського роду Юліїв. Ім’я однаково природно звучить і для маленької дівчинки, і для дорослої жінки.

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К’яра має зовсім інший характер. Італійською це ім’я означає "світла", "ясна", "чиста". В Україні це ім’я поки що не належить до поширених, тому воно може сподобатися батькам, які шукають незвичний, але не складний варіант.

Б’янка перекладається як "біла" або "чиста". Коротке ім’я добре запам’ятовується й має виразне звучання. Воно давно знайоме не лише італійцям, а й шанувальникам європейської культури.

Аліче — італійський варіант імені Аліса. Для українського вуха воно звучить трохи незвично, хоча саме ця особливість і робить його цікавим. Походження імені пов’язують зі значенням "благородна".

Джорджія може здивувати тих, хто звик сприймати це слово лише як назву країни. В Італії це жіноче ім’я, споріднене з грецьким словом зі значенням "землероб". Воно звучить енергійно й одразу привертає увагу.

Мартіна походить від латинського імені Martinus і пов’язане з Марсом. В імені є відчуття характеру й упевненості, хоча саме звучання залишається ніжнти. В Україні Мартіна теж не є екзотикою, але зустрічається значно рідше за Мартину в інших мовних формах.

Грета — коротке ім’я з виразним європейським звучанням. Його вважають формою імені Маргарита, що походить від слова "перлина". У ньому немає нічого складного: два склади, чіткий ритм і впізнаване звучання.

Аніта завершує список більш ніжним варіантом. Ім’я пов’язують з Анною та значенням "милість" або "благодать". В італійській традиції Anita давно сприймається як окреме ім’я, а не просто домашня форма.

Цікаво, що частина цих імен для українців уже давно звична. Софія, Аврора, Мартіна чи Аніта не потребують пояснення, тоді як К’яра та Аліче одразу звучать більш незвично. Саме тому вибір італійського імені не обов’язково означає пошук чогось зовсім рідкісного — іноді достатньо взяти знайоме ім’я в іншій мовній формі.

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