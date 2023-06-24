Ужесточение мобилизации в Украине — полковник СБУ предупредил о худшем сценарии

Военнообязанные прибыли в ТЦК. Фото: МОТЦК и СП

Недавно в Украине было принято решение снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. Таким образом, военнообязанные 25 и 26 лет могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Украинских мужчин продолжают активно призывать на военную службу. А в случае, если полномасштабная война затянется, возможен пессимистический сценарий.

Об этом заявил народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке полковник СБУ Роман Костенко в интервью "Телеграфу".

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По его словам, в случае, если полномасштабная война надолго затянется, властям придется принимать соответствующие меры.

Он не исключил, что в таком случае могут снизить призывной возраст с 25 до 23 лет, или даже до 20. Также Костенко подчеркнул, что общество нужно подготовить к такому сценарию. А сейчас, он считает, есть множество людей, которым совсем не до этого.

Полковник СБУ Роман Костенко. Фото: Claire Harbage/NPR

В СМИ активно обсуждается тема о контрнаступлении, а также продвигается нарратив, будто война уже вот-вот завершится. Однако, по мнению полковника СБУ, расслабляться ни в коем случае нельзя.

Страшная, ожесточенная война с жестоким врагом, имеющим практически неограниченные ресурсы, продолжается. Так что общую мобилизацию в Украине никто отменять не будет.

"Разогрели тему с контрнаступлением. Вроде бы все уже завершается. Во-первых, мобилизация у нас продолжается. Во-вторых, приняли закон об уменьшении призывного возраста, сейчас будут мобилизовать категорию с 25 до 27 лет. А если война затянется, нужно будет принимать законы и снижать возраст до 23 лет, а может, до 20 лет", — сказал Костенко.

Он подчеркнул, что общество нужно готовить к такому сценарию, ведь его нельзя исключать.

Ранее мы сообщали, что 30 мая Верховная Рада снизила предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. Что меняет это решение для военнообязанных мужчин?

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