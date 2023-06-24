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Зниження призовного віку до 20: полковник СБУ попередив про посилення мобілізації

24 червня 2023 06:17
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Дмитро Струк
Редактор
Посилення мобілізації в Україні — полковник СБУ попередив про найгірший сценарій
Військовозобов'язані прибули до ТЦК. Фото: МОТЦК та СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Нещодавно в Україні було ухвалено рішення знизити граничний призовний вік з 27 до 25 років. Таким чином військовозобов'язані 25 та 26 років можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Українських чоловіків продовжують активно призивати на військову службу. А у разі, якщо повномасштабна війна затягнеться, можливий досить песимістичний сценарій. 

Про це заявив народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко в інтерв’ю "Телеграфу".

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За його словами, у разі якщо повномасштабна війна надовго затягнеться, владі доведеться вживати відповідні заходи. 

Він не виключив, що у такому разі можуть знизити призовний вік з 25 до 23 років, або навіть до 20. Також Костенко підкреслив, що суспільство потрібно підготувати до такого сценарію. А зараз, він вважає, є безліч людей, яким зовсім не до цього.

 

Полковник СБУ розповів, до яких поганих сценаріїв мають бути готові українці
Полковник СБУ Роман Костенко. Фото: Claire Harbage/NPR

В ЗМІ активно обговорюється тема щодо контрнаступу, а також просувається наратив, ніби війна вже от-от завершиться. Проте, на думку полковника СБУ, розслаблятися в жодному разі не можна.

Страшна, запекла війна із жорстоким ворогом, що має практично необмежені ресурси, триває. Тож загальну мобілізацію в Україні ніхто відміняти не буде.  

"Розігріли тему з контрнаступом. Начебто усе вже завершується. По-перше, мобілізація у нас триває. По-друге, ухвалили закон про зменшення призовного віку, зараз мобілізуватимуть категорію з 25 років до 27 років. А якщо війна затягнеться, потрібно буде приймати закони та знижувати вік до 23 років, а може, до 20 років", — сказав Костенко.

Він підкреслив, що суспільство потрібно готувати до такого сценарію, адже його не можна виключати. 

Раніше ми повідомляли, що 30 травня Верховна Рада зменшила граничний призовний вік з 27 до 25 років. Що змінює це рішення для військовозобов'язаних чоловіків?

Нагадаємо, адвокат Ігор Ясько в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів, чи можуть вручити повістку абітурієнту.

Також адвокат Ігор Ясько пояснював, у яких випадках студенти можуть отримати повістку

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