Посилення мобілізації в Україні — полковник СБУ попередив про найгірший сценарій

Військовозобов'язані прибули до ТЦК. Фото: МОТЦК та СП

Нещодавно в Україні було ухвалено рішення знизити граничний призовний вік з 27 до 25 років. Таким чином військовозобов'язані 25 та 26 років можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Українських чоловіків продовжують активно призивати на військову службу. А у разі, якщо повномасштабна війна затягнеться, можливий досить песимістичний сценарій.

Про це заявив народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко в інтерв’ю "Телеграфу".

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За його словами, у разі якщо повномасштабна війна надовго затягнеться, владі доведеться вживати відповідні заходи.

Він не виключив, що у такому разі можуть знизити призовний вік з 25 до 23 років, або навіть до 20. Також Костенко підкреслив, що суспільство потрібно підготувати до такого сценарію. А зараз, він вважає, є безліч людей, яким зовсім не до цього.

Полковник СБУ Роман Костенко. Фото: Claire Harbage/NPR

В ЗМІ активно обговорюється тема щодо контрнаступу, а також просувається наратив, ніби війна вже от-от завершиться. Проте, на думку полковника СБУ, розслаблятися в жодному разі не можна.

Страшна, запекла війна із жорстоким ворогом, що має практично необмежені ресурси, триває. Тож загальну мобілізацію в Україні ніхто відміняти не буде.

"Розігріли тему з контрнаступом. Начебто усе вже завершується. По-перше, мобілізація у нас триває. По-друге, ухвалили закон про зменшення призовного віку, зараз мобілізуватимуть категорію з 25 років до 27 років. А якщо війна затягнеться, потрібно буде приймати закони та знижувати вік до 23 років, а може, до 20 років", — сказав Костенко.

Він підкреслив, що суспільство потрібно готувати до такого сценарію, адже його не можна виключати.

Раніше ми повідомляли, що 30 травня Верховна Рада зменшила граничний призовний вік з 27 до 25 років. Що змінює це рішення для військовозобов'язаних чоловіків?

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