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Требования Минздрава по военным билетам для прохождения МСЭК абсурдны, — юрист

11 сентября 2023 12:55
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Требования Минздрава по военным билетам для прохождения МСЭК абсурдны, — юрист
Ни в одном нормативно-правовом акте нет требования предъявлять МСЭК военный цветок. Фото: УНИАН
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Министерство здравоохранения Украины внесло военный билет или временное удостоверение в перечень необходимых документов для прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭК) по установлению инвалидности больным. Насколько это решение законно.

Об этом сообщил адвокат Александр Потешин на своей странице в Telegram.

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При обращении в МСЭК необходимо иметь с собой документы, подтверждающие стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые влекут за собой ограничение нормальной жизнедеятельности.

Также при себе нужно иметь:

  • паспорт или ID карточку с выдержкой из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства;
  • военный билет (копию) или временное удостоверение (для военнообязанных, призывников);
  • направление на МСЭК (форма №088/о);
  • медицинскую документацию, оригиналы (выписки из амбулаторной карты форма 025/о, выписки из истории болезни стационарного больного форма 027/о, результаты лабораторных, инструментальных, лучевых обследований, консультативные выводы профильных областных специалистов и т.п.) и амбулаторную карточку;
  • другие дополнительные документы при необходимости подтверждения той или иной причины инвалидности.

Что говорит закон

"Во всех официальных нормативно-правовых актах по процедуре прохождения МСЭК, даже с последними изменениями, отсутствует такой документ как военный билет или другие военные учетные документы. Согласно постановлению КМУ 1317 от 03.12.2009, должны быть только паспорт и направление соответствующего лечебно-профилактического заведения здравоохранения. Единственное упоминание о военных учетных документах есть только на сайте КМУ, но без какого-либо документального закрепления и подтверждения", — отметил Александр Потешин.

По мнению адвоката, требование МСЭК по военным учетным документам незаконно и абсурдно. Поэтому он рекомендует требовать от комиссии ссылок на официальные документы.

"Если будут отказываться принимать документы, то просите официальный письменный отказ со ссылкой на нормы закона", — подытожил юрист.

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