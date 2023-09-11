Вимоги МОЗ щодо військових квитків для проходження МСЕК абсурдні, — юрист

В жодному нормативно-правовому акті немає вимоги пред'являти МСЕК військовий квіток. Фото: УНІАН

Міністерство охорони здоров’я України внесло військовий квиток або тимчасове посвідчення у перелік необхідних документів для проходження медико-соціальної експертизи (МСЕК) щодо для встановлення інвалідності хворим. Наскільки це рішення є законним.

Про це повідомив адвокат Олександр Потєшін на своїй сторінці в Telegram.

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Під час звернення до МСЕК необхідно мати з собою документи, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи.

Також при собі потрібно мати:

паспорт або ID картку з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

військовий квиток (копію) або тимчасове посвідчення (для військовозобов’язаних, призовників);

направлення на МСЕК (форма №088/о);

медичну документацію, оригінали (виписки з амбулаторної карти форма 025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого форма 027/о, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо) та амбулаторну картку хворого;

інші додаткові документи у разі необхідності підтвердження тієї чи іншої причини інвалідності.

Що каже закон

"В усіх офіційних нормативно-правових актах щодо процедури проходження МСЕК, навіть з останніми змінами, відсутній такий документ як військовий квиток чи інші військові облікові документи. Відповідно до постанови КМУ 1317 від 03.12.2009, має бути тільки паспорт та направлення відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я. Єдина згадка про військові облікові документи є лише на сайті КМУ, але без будь-якого документального закріплення й підтвердження", — зазначив Олександр Потєшін.

На думку адвоката, вимога МСЕК щодо військових облікових документів незаконна та абсурдна. Тому він радить вимагати від комісії посилань на офіційні вимоги.

"Якщо будуть відмовлятися приймати документи, то просіть офіційну письмову відмову з посиланням на норми закону", — підсумував юрист.

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