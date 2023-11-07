Сколько времени нужно, чтобы превратить гражданского в воина — военный ответил

Тренировки украинских военных из 47 ОМБр "Магура". Фото: Генштаб ВСУ

В Украине действуют военное положение и общая мобилизация, поэтому военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки и пригодные по состоянию здоровья, меняют гражданскую жизнь на военную, чтобы защитить Родину от российских оккупантов. Однако, чтобы стать профессиональным военнослужащим, необходима качественная и долговременная подготовка.

Сколько необходимо времени, чтобы гражданского превратить в военного, рассказал заместитель начальника Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца Ростислав "Поляк" Низицкий в интервью для TСН.ua.

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Так, по словам специалиста, чтобы подготовить бойца к службе на фронте как физически, так и морально, необходимо как минимум восемь недель.

"Это экспериментальный курс. Мы хотим дать рекомендации Министерству обороны, что должны воспитывать солдата восемь недель. Потому что именно через восемь недель гражданский человек может стать каким-то военным. Человек в том формате, который может выполнять приказы", — отметил военный.

Заместитель начальника Военной школы командиров им. полковника Е. Коновальца с позывным "Поляк". Скриншот из Youtube

Он подчеркнул, что, к сожалению, четырех недель, которые дает государство на ту же программу по подготовке недостаточно.

Так, будущий боец может пройти тактическую, огневую или физическую подготовку и усвоить азы. Однако морально человек не успевает привыкнуть к новой роли. Часто новобранцам сложно привыкнуть к приказам.

Человека нужно подготовить как морально, так и физически, чтобы физическая кондиция позволяла быть более устойчивым психологически, подчеркнул специалист.

"Восемь недель, по нашему опыту — более или менее достаточное время, чтобы довести военнослужащего до нормального физического состояния. Во-первых, потому, что боец — это о высокой физической интенсивности. Во-вторых, это позволяет тебе выполнять приказы. Кем он должен быть? Он должен быть дисциплинированным, физически мотивированным. И физическая кондиция позволяет тебе быть более устойчивым психологически", — пояснил "Поляк".

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