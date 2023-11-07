Скільки часу треба, щоб перетворити цивільного на воїна — військовий відповів

Тренування українських військових з 47 ОМБр "Маґура". Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, тож військовозобов'язані чоловіки, які не мають відстрочки та придатні за станом здоров'я, змінюють цивільне життя на військове, щоб захистити Батьківщину від російських окупантів. Проте, щоб стати професійним військовослужбовцем, необхідна якісна та довготривала підготовка.

Скільки необхідно часу, щоб цивільного перетворити на військового, розповів заступник начальника Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця Ростислав "Поляк" Низицький в інтерв'ю для TСН.ua.

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Так, за словами фахівця, щоб підготувати бійця до служби на фронті як фізично, так і морально, необхідно, як мінімум вісім тижнів.

"Це експериментальний курс. Ми хочемо дати рекомендації Міністерству оборони про те, що маємо виховувати солдата вісім тижнів. Тому що саме за вісім тижнів цивільна людина може стати якимось військовим. Людина в тому форматі, яка може виконувати накази", — зазначив військовий.

Заступник начальника Військової школи командирів ім. полковника Є. Коновальця з позивним "Поляк". Скріншот з Youtube

Він підкреслив, що, на жаль, чотирьох тижнів, які дає держава на ту саму програму з підготовки недостатньо.

Так, майбутній боєць може пройти тактичну, вогневу або фізичну підготовку й засвоїти ази. Проте морально людина не встигає звикнути до нової ролі. Часто новобранцям важко звикнути до наказів.

Людину треба підготувати як морально, так фізично, щоб фізична кондиція дозволяла бути стійкішим психологічно, підкреслив фахівець.

"Вісім тижнів, за нашим досвідом — більш-менш достатній час, щоб довести військовослужбовця до нормального фізичного стану. По-перше, тому, що боєць — це про високу інтенсивність фізичну. По-друге, це дозволяє тобі виконувати накази. Ким він має бути? Він має бути дисциплінованим, фізично вмотивованим. І фізична кондиція дозволяє тобі бути більш стійким психологічно", — пояснив "Поляк".

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