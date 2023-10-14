В Украине призвали военнообязанных обновить данные в ТЦК: в чем причина

Обновление данных в ТЦК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Поэтому все военнообязанные должны обновить данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Также это должны сделать и женщины-медики.

Об этом заявил начальник прессслужбы командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона "Единые новости".

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Почему это нужно сделать

По его словам, если человек имеет право на отсрочку по состоянию здоровья или по другим причинам, то он должен обновить свои данные, ведь военкомат не может точно знать, можно ли ему проходить службу в ВСУ.

"Если есть какое-то право на отсрочку — предоставить его, чтобы ресурсы, которые там есть, использовать правильно. Человек, который по базе есть как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил — мы не знаем, что человек не может проходить службу в ВСУ", — объяснил он.

Мобилизация в Украине

Уже около 600 дней в Украине действуют военное положение и общая мобилизация. Военнообязанных мужчин продолжают призывать на военную службу. Однако есть категории граждан, которых не могут мобилизовать из-за их профессии. Такие лица имеют отсрочку.

Напомним, ранее мы писали, что сотрудники ТЦК СП не вправе проверять документы у гражданских и военнообязанных граждан Украины. Более того, у них можно просить предъявить документы, поскольку не все имеют такие полномочия.