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В Україні закликали військовозобов'язаних оновити дані в ТЦК: в чому причина

14 жовтня 2023 22:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні закликали військовозобов'язаних оновити дані в ТЦК: в чому причина
Оновлення даних в ТЦК. Ілюстративне фото: ЖОТЦК та СП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Тому всі військовозобов'язані повинні оновити дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Також це мають зробити і жінки-медики.

Про це заявив начальник пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Чому це потрібно зробити

За його словами, якщо людина має право на відстрочку за станом здоров'я або з інших причин, то вона повинна оновити свої дані, адже військкомат не може точно знати, чи можна їй проходити службу в ЗСУ.

"Якщо є якесь право на відстрочку — надати його, щоб ресурси, які там є, використовувати правильно. Людина, яка по базі є як військовозабовʼязана і здорова, а має хворобу, але про неї не повідомила — ми не знаємо, що людина не може проходити службу в ЗСУ", — пояснив він.

Мобілізація в Україні

Вже майже 600 днів в Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків продовжують призивати на військову службу. Проте є категорії громадян, яких не можуть мобілізувати через їх професію. Такі особи мають відстрочку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співробітники ТЦК СП не мають права перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних громадян України. Ба більше, в них можна просити пред'явити документи, оскільки не всі мають такі повноваження.

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