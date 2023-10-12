ТЦК СП не мають права перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних, — Мін'юст
Співробітники ТЦК СП не мають права перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних громадян України. Ба більше, в них можна просити пред'явити документи, оскільки не всі мають такі повноваження.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України з посиланням на "Я і закон".
Дії ТЦК СП незаконні
В Мін'юсті зазначають, що працівники ТЦК СП не мають жодних прав перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних. Саме тому на практиці вони патрулюють вулиці разом з поліцейськими та вручають повістки чоловікам.
Перевіряти документи можуть лише уповноважені особи з:
- Національної поліції України;
- Служби безпеки України;
- Національної гвардії України;
- Державної прикордонної служби України;
- Державної міграційної служби України;
- Державної митної служби України;
- уповноважені особи та чинні військовослужбовці регулярних підрозділів Збройних сил України (якщо на блокпостах).
За п. 5 Постанови КМУ №1456, поліцейські та працівники ТЦК повинні пред'явити на вимогу наказ коменданта про право на перевірку документів, у якому зазначено прізвище особи, яка здійснює перевірку.
Натомість постанова №154 від 23 лютого 2022 року "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки" закріплює права та обов'язки працівників ТЦК. Згідно з одним із пунктів Положення, громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед врученням повісток.
Таким чином, уповноважені представники ТЦК перед врученням порядку денного на вимогу громадянина України зобов'язані пред'явити:
- наказ коменданта щодо перевірки документів (або копію);
- службове посвідчення ТЦК, що підтверджує, що вони є тими, хто зазначений у наказі коменданта про перевірку документів;
- наказ чи розпорядження ТЦК, яким зазначені особи уповноважені на вручення повісток;
- назвати підставу, визначену у п. 7 Порядку перевірки.
Нагадаємо, що раніше працівникам тернопільського ТЦК СП, які катували чоловіка, оголосили про підозру. Також юристи розповіли як діяти, якщо співробітники ТЦК СП запихають повістки у двері.