ТЦК СП не мають права перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних, — Мін'юст

Співробітник ТЦК СП виписує повістку військовозобов'язаному. Фото: vn.20minut.ua

Співробітники ТЦК СП не мають права перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних громадян України. Ба більше, в них можна просити пред'явити документи, оскільки не всі мають такі повноваження.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України з посиланням на "Я і закон".

Читайте також:

Дії ТЦК СП незаконні

В Мін'юсті зазначають, що працівники ТЦК СП не мають жодних прав перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних. Саме тому на практиці вони патрулюють вулиці разом з поліцейськими та вручають повістки чоловікам.

Джерело: Мін'юст

Джерело: Мін'юст

Джерело: Мін'юст

Джерело: Мін'юст

Джерело: Мін'юст

Джерело: Мін'юст

Джерело: Мін'юст

Джерело: Мін'юст

Джерело: Мін'юст

Джерело: Мін'юст

Джерело: Мін'юст

Джерело: Мін'юст

Джерело: Мін'юст

Джерело: Мін'юст

Перевіряти документи можуть лише уповноважені особи з:

Національної поліції України;

Служби безпеки України;

Національної гвардії України;

Державної прикордонної служби України;

Державної міграційної служби України;

Державної митної служби України;

уповноважені особи та чинні військовослужбовці регулярних підрозділів Збройних сил України (якщо на блокпостах).

За п. 5 Постанови КМУ №1456, поліцейські та працівники ТЦК повинні пред'явити на вимогу наказ коменданта про право на перевірку документів, у якому зазначено прізвище особи, яка здійснює перевірку.

Натомість постанова №154 від 23 лютого 2022 року "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки" закріплює права та обов'язки працівників ТЦК. Згідно з одним із пунктів Положення, громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед врученням повісток.

Таким чином, уповноважені представники ТЦК перед врученням порядку денного на вимогу громадянина України зобов'язані пред'явити:

наказ коменданта щодо перевірки документів (або копію);

службове посвідчення ТЦК, що підтверджує, що вони є тими, хто зазначений у наказі коменданта про перевірку документів;

наказ чи розпорядження ТЦК, яким зазначені особи уповноважені на вручення повісток;

назвати підставу, визначену у п. 7 Порядку перевірки.

Нагадаємо, що раніше працівникам тернопільського ТЦК СП, які катували чоловіка, оголосили про підозру. Також юристи розповіли як діяти, якщо співробітники ТЦК СП запихають повістки у двері.