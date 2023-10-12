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ТЦК СП не мають права перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних, — Мін'юст

12 жовтня 2023 22:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ТЦК СП не мають права перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних, — Мін'юст
Співробітник ТЦК СП виписує повістку військовозобов'язаному. Фото: vn.20minut.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Співробітники ТЦК СП не мають права перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних громадян України. Ба більше, в них можна просити пред'явити документи, оскільки не всі мають такі повноваження.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України з посиланням на "Я і закон".

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В Мін'юсті зазначають, що працівники ТЦК СП не мають жодних прав перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних. Саме тому на практиці вони патрулюють вулиці разом з поліцейськими та вручають повістки чоловікам.

Джерело: Мін'юст
Джерело: Мін'юст
Джерело: Мін'юст
Джерело: Мін'юст
Джерело: Мін'юст
Джерело: Мін'юст
Джерело: Мін'юст
Джерело: Мін'юст
Джерело: Мін'юст
Джерело: Мін'юст
Джерело: Мін'юст
Джерело: Мін'юст
Джерело: Мін'юст
Джерело: Мін'юст

Перевіряти документи можуть лише уповноважені особи з:

  • Національної поліції України;
  • Служби безпеки України;
  • Національної гвардії України;
  • Державної прикордонної служби України;
  • Державної міграційної служби України;
  • Державної митної служби України;
  • уповноважені особи та чинні військовослужбовці регулярних підрозділів Збройних сил України (якщо на блокпостах).

За п. 5 Постанови КМУ №1456, поліцейські та працівники ТЦК повинні пред'явити на вимогу наказ коменданта про право на перевірку документів, у якому зазначено прізвище особи, яка здійснює перевірку. 

Натомість постанова №154 від 23 лютого 2022 року "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки" закріплює права та обов'язки працівників ТЦК. Згідно з одним із пунктів Положення, громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед врученням повісток.

Таким чином, уповноважені представники ТЦК перед врученням порядку денного на вимогу громадянина України зобов'язані пред'явити:

  • наказ коменданта щодо перевірки документів (або копію);
  • службове посвідчення ТЦК, що підтверджує, що вони є тими, хто зазначений у наказі коменданта про перевірку документів;
  • наказ чи розпорядження ТЦК, яким зазначені особи уповноважені на вручення повісток;
  • назвати підставу, визначену у п. 7 Порядку перевірки.

Нагадаємо, що раніше працівникам тернопільського ТЦК СП, які катували чоловіка, оголосили про підозру. Також юристи розповіли як діяти, якщо співробітники ТЦК СП запихають повістки у двері. 

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