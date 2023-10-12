ТЦК СП не имеют прав проверять документы у гражданских и военнообязанных, — Минюст

Сотрудник ТЦК СП выписывает повестку военнообязанному. Фото: vn.20minut.ua

Сотрудники ТЦК СП не имеют никаких прав проверять документы у гражданских и военнообязанных граждан Украины. Более того, у них можно просить предъявить документы, поскольку не все имеют такие полномочия.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины со ссылкой на "Я и закон".

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В Минюсте отмечают, что работники ТЦК СП не имеют никаких прав проверять документы у гражданских и военнообязанных. Поэтому на практике они патрулируют улицы вместе с полицейскими и вручают повестки мужчинам.

Источник: Минюст

Источник: Минюст

Источник: Минюст

Источник: Минюст

Источник: Минюст

Источник: Минюст

Источник: Минюст

Источник: Минюст

Источник: Минюст

Источник: Минюст

Источник: Минюст

Источник: Минюст

Источник: Минюст

Источник: Минюст

Проверять документы могут только уполномоченные лица:

Национальная полиция Украины;

Служба безопасности Украины;

Национальная гвардия Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Государственная миграционная служба Украины;

Государственная таможенная служба Украины;

уполномоченные лица и действующие военнослужащие регулярных подразделений Вооруженных Сил Украины (если на блокпостах).

Согласно п. 5 Постановления КМУ №1456, полицейские и работники ТЦК должны предъявить по требованию приказ коменданта о праве на проверку документов, в котором указана фамилия проверяющего лица.

Постановление №154 от 23 февраля 2022 года "Об утверждении Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки" закрепляет права и обязанности работников ТЦК. Согласно одному из пунктов Положения граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.

Таким образом, уполномоченные представители ТЦК перед вручением повестки дня по требованию гражданина Украины обязаны предъявить:

приказ коменданта по поводу проверки документов (или копию);

служебное удостоверение ТЦК, подтверждающее, что они теми, кто указан в приказе коменданта о проверке документов;

приказ или распоряжение ТЦК, которым указанные лица уполномочены на вручение повесток;

назвать основание, определенное в п. 7 Порядка проверки.

Напомним, что ранее работникам тернопольского ТЦК СП, которые пытали мужчину, объявили о подозрении. Также юристы рассказали как действовать, если сотрудники ТЦК СП запихивают повестки в дверь.