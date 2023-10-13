Уникнути мобілізації не вийде: у Міноборони готують зміни до законодавства

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. Фото: uacrisis.org

Велика кількість військовозобов'язаних українців створюють для себе умови, щоб уникнути мобілізації. У Міноборони анонсували зміни до законодавства, щоб врегулювати це питання.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Мобілізація в Україні

"На жаль, дуже багато людей, це вимірюється в десятках, сотнях тисяч людей, які створюють для себе ті умови, щоб уникнути мобілізації. Також готуються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть врегулювати це питання", — заявила Калмикова.

Вона не уточнила, про які зміни в законодавстві йдеться.

За словами Калмикової, навіть якщо людини не буде в Реєстрі військовозобов'язаних, держава зможе її знайти в інших реєстрах.

"Тому краще прийти самому та знайти той підрозділ, в якому хочеш служити, та мобілізуватися. Це найкращий шлях", — додала вона.

Калмикова каже, що наразі уся команда Міноборони працює над поліпшенням ситуації із проходженням ВЛК.

"Уже підготовлено пропозиції щодо внесення змін до законодавства щодо ведення обліку військовозобов’язаних. Передбачається, що люди зможуть швидше проходити ВЛК. Зараз відбуваються фінальні узгодження та готуються необхідні законопроєкти", — розповіла заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що ухилянти при поверненні в Україну будуть покарані. Він також зазначив, що у цьому питанні має бути золота середина між моральною та юридичною сторонами. Зараз же потрібно знайти спільний підхід для вирішення цієї проблеми.

Також ми писали, що в українському законодавстві немає положення, яке б передбачало надання прямого дозволу на блокування банківських рахунків призовників, котрі ухиляються від мобілізації. Однак втратити доступ до коштів можна з інших причин.