Рахунки ухилянтів можуть заблокувати — юристи назвали випадки

Блокування банківських карток ухилянтів: що кажуть юристи
В українському законодавстві немає положення, яке б передбачало надання прямого дозволу на блокування банківських рахунків призовників, котрі ухиляються від мобілізації. Однак втратити доступ до коштів можна з інших причин.
Про це розповів адвокат Андрій Межирицький.
Коли можуть заблокувати рахунки ухилянтам
Юрист пояснив, що виконавча служба може заблокувати рахунки тільки, якщо військовозобов'язаний громадянин не сплатив адміністративний штраф.
За його словами, в інтернеті виник черговий міф про те, що банківські карти та рахунки ФОП ухилянтів можуть блокувати. Він зауважив, що блокування можливе теоретично, проте у тому випадку, якщо узаконять електронні повістки.
"Якщо людина не з’явиться за викликом, то нестиме адміністративну відповідальність. Тобто, так само як сьогодні людина отримала повістку в паперовому вигляді, розписалася і не з'явилася. Відповідальність — у вигляді штрафу. Відомості передаються до виконавчої служби. Далі, в разі його несплати, для порушника настають наслідки", — додав адвокат.
Як відомо, в Україні запрацював е-реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". У Міністерстві оборони планують оприлюднити свою позицію щодо його роботи. Проте, поки у відомстві не коментують можливість появи електронних повісток.
Штрафи для військовозобов'язаних
В Україні під час воєнного стану та мобілізації передбачені штрафи за неявку до військкомату у разі отримання повістки для уточнення облікових даних або проходження медкомісії. Для військовозобов'язаного — від 1,7 тис. до 3,4 тис. гривень. Для посадовців — 3,4 тис. до 5,1 тис. гривень
Також чоловіки у разі зміни місця свого проживання мусять повідомляти про це в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Якщо цього не зробити, то на них чекають штрафні санкції.
Так, якщо громадянин проігнорує відповідну вимогу, йому загрожуватиме штраф у розмірі до 3,5 тис. грн. Кінцевий розмір штрафу у кожному конкретному випадку встановлює воєнком, який має право трактувати відповідну норму на власний розсуд.
Що ще варто знати
Нагадаємо, як правило, громадяни особисто отримують їх на вулиці, у громадських місцях, на роботі або за місцем проживання. Проте, не рідко цей документ залишають просто в дверях квартири. Юристи розповіли, що у такому випадку слід робити військовозобов'язаним українцям.
Також ми розповідали, як правильно реагувати, якщо співробітники ТЦК принесли повістку військовозобов'язаному додому, та який має бути порядок дій.