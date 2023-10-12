Рахунки ухилянтів можуть заблокувати — юристи назвали випадки

Платіжна картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В українському законодавстві немає положення, яке б передбачало надання прямого дозволу на блокування банківських рахунків призовників, котрі ухиляються від мобілізації. Однак втратити доступ до коштів можна з інших причин.

Про це розповів адвокат Андрій Межирицький.

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Коли можуть заблокувати рахунки ухилянтам

Юрист пояснив, що виконавча служба може заблокувати рахунки тільки, якщо військовозобов'язаний громадянин не сплатив адміністративний штраф.

За його словами, в інтернеті виник черговий міф про те, що банківські карти та рахунки ФОП ухилянтів можуть блокувати. Він зауважив, що блокування можливе теоретично, проте у тому випадку, якщо узаконять електронні повістки.

"Якщо людина не з’явиться за викликом, то нестиме адміністративну відповідальність. Тобто, так само як сьогодні людина отримала повістку в паперовому вигляді, розписалася і не з'явилася. Відповідальність — у вигляді штрафу. Відомості передаються до виконавчої служби. Далі, в разі його несплати, для порушника настають наслідки", — додав адвокат.

Як відомо, в Україні запрацював е-реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". У Міністерстві оборони планують оприлюднити свою позицію щодо його роботи. Проте, поки у відомстві не коментують можливість появи електронних повісток.

Штрафи для військовозобов'язаних

В Україні під час воєнного стану та мобілізації передбачені штрафи за неявку до військкомату у разі отримання повістки для уточнення облікових даних або проходження медкомісії. Для військовозобов'язаного — від 1,7 тис. до 3,4 тис. гривень. Для посадовців — 3,4 тис. до 5,1 тис. гривень

Також чоловіки у разі зміни місця свого проживання мусять повідомляти про це в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Якщо цього не зробити, то на них чекають штрафні санкції.

Так, якщо громадянин проігнорує відповідну вимогу, йому загрожуватиме штраф у розмірі до 3,5 тис. грн. Кінцевий розмір штрафу у кожному конкретному випадку встановлює воєнком, який має право трактувати відповідну норму на власний розсуд.

Що ще варто знати

Нагадаємо, як правило, громадяни особисто отримують їх на вулиці, у громадських місцях, на роботі або за місцем проживання. Проте, не рідко цей документ залишають просто в дверях квартири. Юристи розповіли, що у такому випадку слід робити військовозобов'язаним українцям.

Також ми розповідали, як правильно реагувати, якщо співробітники ТЦК принесли повістку військовозобов'язаному додому, та який має бути порядок дій.