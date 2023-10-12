Счета уклонистов могут заблокировать — юристы назвали случаи

Платежная карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В украинском законодательстве нет положения, предусматривающего предоставление прямого разрешения на блокирование банковских счетов призывников, уклоняющихся от мобилизации. Однако потерять доступ к средствам можно по другим причинам.

Об этом рассказал адвокат Андрей Межирицкий.

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Когда могут заблокировать счета уклонистам

Юрист пояснил, что исполнительная служба может заблокировать счета только в том случае, если военнообязанный гражданин не оплатил административный штраф.

По его словам, в интернете возник очередной миф о том, что банковские карты и счета ФЛП уклонистов могут блокировать. Он отметил, что блокировка возможна теоретически, однако в том случае, если узаконят электронные повестки.

"Если человек не явится по вызову, то будет нести административную ответственность. То есть, так же как сегодня человек получил повестку в бумажном виде, расписался и не явился. Ответственность — в виде штрафа. Сведения передаются в исполнительную службу. Далее, в случае его неуплаты, для нарушителя наступают последствия", — добавил адвокат.

Как известно, в Украине заработал е-реестр военнообязанных "Оберег". В Министерстве обороны планируют обнародовать свою позицию относительно его работы. Однако пока в ведомстве не комментируют возможность появления электронных повесток.

Штрафы для военнообязанных

В Украине во время военного положения и мобилизации предусмотрены штрафы за неявку в военкомат в случае получения повестки для уточнения учетных данных или прохождения медкомиссии.

Для военнообязанного — от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. гривен. Для чиновников — 3,4 тыс. до 5,1 тыс. гривен.

Также мужчины в случае смены места своего жительства должны сообщать об этом в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Если этого не сделать, то их ждут штрафные санкции.

Так, если гражданин проигнорирует соответствующее требование, ему будет грозить штраф в размере до 3,5 тыс. грн.

Конечный размер штрафа в каждом конкретном случае устанавливает военком, имеющий право трактовать соответствующую норму по своему усмотрению.

Что еще стоит знать

Напомним, как правило, граждане лично получают их на улице, в общественных местах, на работе или по месту жительства. Однако нередко этот документ оставляют прямо в дверях квартиры. Юристы рассказали, что в таком случае следует делать военнообязанным украинцам.

Также мы рассказывали, как правильно реагировать, если сотрудники ТЦК принесли повестку военнообязанному домой и какой должен быть порядок действий.