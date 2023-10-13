Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Избежать мобилизации не получится: в Минобороны готовят изменения в законодательство arrow

Избежать мобилизации не получится: в Минобороны готовят изменения в законодательство

13 октября 2023 12:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Избежать мобилизации не получится: в Минобороны готовят изменения в законодательство
Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова. Фото: uacrisis.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Большое количество военнообязанных украинцев создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации. В Минобороны анонсировали изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

Читайте также:

Мобилизация в Украине

"К сожалению, очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации. Также готовятся изменения к нормативно-правовым актам, которые помогут урегулировать этот вопрос", — заявила Калмыкова.

Она не уточнила, о каких изменениях в законодательстве идет речь.

По словам Калмыковой, даже если человека не будет в Реестре военнообязанных, государство сможет его найти в других реестрах.

"Поэтому лучше прийти самому и найти то подразделение, в котором хочешь служить, и мобилизоваться. Это лучший путь", — добавила она.

Калмыкова говорит, что сейчас вся команда Минобороны работает над улучшением ситуации с прохождением ВВК.

"Уже подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство по ведению учета военнообязанных. Предполагается, что люди смогут быстрее проходить ВВК. Сейчас идут финальные согласования и готовятся необходимые законопроекты", — рассказала заместитель министра обороны.

Напомним, глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что уклонисты при возвращении в Украину будут наказаны. Он также отметил, что в этом вопросе должна быть золотая середина между нравственной и юридической сторонами. Сейчас нужно найти общий подход для решения этой проблемы.

Также мы писали, что в украинском законодательстве нет положения, предусматривающего предоставление прямого разрешения на блокирование банковских счетов призывников, уклоняющихся от мобилизации. Однако потерять доступ к средствам можно по другим причинам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз