Избежать мобилизации не получится: в Минобороны готовят изменения в законодательство

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова. Фото: uacrisis.org

Большое количество военнообязанных украинцев создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации. В Минобороны анонсировали изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

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"К сожалению, очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации. Также готовятся изменения к нормативно-правовым актам, которые помогут урегулировать этот вопрос", — заявила Калмыкова.

Она не уточнила, о каких изменениях в законодательстве идет речь.

По словам Калмыковой, даже если человека не будет в Реестре военнообязанных, государство сможет его найти в других реестрах.

"Поэтому лучше прийти самому и найти то подразделение, в котором хочешь служить, и мобилизоваться. Это лучший путь", — добавила она.

Калмыкова говорит, что сейчас вся команда Минобороны работает над улучшением ситуации с прохождением ВВК.

"Уже подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство по ведению учета военнообязанных. Предполагается, что люди смогут быстрее проходить ВВК. Сейчас идут финальные согласования и готовятся необходимые законопроекты", — рассказала заместитель министра обороны.

Напомним, глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что уклонисты при возвращении в Украину будут наказаны. Он также отметил, что в этом вопросе должна быть золотая середина между нравственной и юридической сторонами. Сейчас нужно найти общий подход для решения этой проблемы.

Также мы писали, что в украинском законодательстве нет положения, предусматривающего предоставление прямого разрешения на блокирование банковских счетов призывников, уклоняющихся от мобилизации. Однако потерять доступ к средствам можно по другим причинам.